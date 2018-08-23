豬糞變綠金 豬農夜夜好眠

2018年08月23日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

畜牧業者張文山（右）與陳金助用沼渣沼液澆灌農作物，打造環保與循環經濟。

屏東縣為全台養豬大縣，全縣豬隻頭數達120萬頭，每日產出的畜牧廢水量約3萬噸，相繼而來的臭味與汙染總為人詬病，長達20年飼養經驗的業者張文山，去年投入沼氣發電，更將沼液用作灌溉，兼具環保與循環經濟，如今場區惡臭不再，他笑言，總算不用接受異樣眼光。

洗刷畜牧業惡劣印象

「一說自己從事畜牧業，不認識的都嗤之以鼻」，張文山位於萬巒鄉的畜牧場，目前飼養規模約8000頭豬，去年斥資2300萬元，啟用新建的厭氧池啟動沼氣發電，目前每月處理的畜牧汙水約3600噸，每日可以發電千餘度，已經是一般家戶2至3個月的用電量。

除了沼氣發電的綠能收入，每日約110噸的沼渣、沼液則用來灌溉鄰近10公頃大的農田，省去肥料與農藥使用，降低超過一半成本，種植出來的香蕉、木瓜及檸檬，果實甜美飽滿。

張文山有感而發的說，賺錢有道，為了當個好鄰居，畜牧業的空氣與水都是必須面對的課題，現在每天睡得安穩，不怕因為自己的事業影響他人生活。

兼具環保與循環經濟

同樣飼養豬隻30年的陳金助，認為汙染問題不解決，產業無法提升，於是將豬隻排泄廢水用來種植咖啡，他說，糞肥是老人家留下來的智慧，種植的咖啡平凡中有智慧、平淡中有真味，目前種植3甲地，就是要洗刷畜牧業留給民眾的刻板印象。

屏東縣環保局水汙科長王奕軒指出，目前屏東縣養豬場約1700場，已經有97場與農民媒合成功，提供沼液沼渣農田肥分利用，不僅節省肥料成本，同時能避免化肥造成土壤酸化問題，只要畜牧業者與農民有意願，環保局皆能提供協助媒合。

(中國時報)