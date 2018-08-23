監委調查興中案 宜縣府願配合

2018年08月23日 04:10 中國時報 胡健森 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭縣興中國中校舍爭議難以平息，監察委員王美玉對此申請主動調查，要釐清宜蘭縣政府接連懲戒性的做法，是否合乎正當法律程序；對此宜蘭代理縣長陳金德表示，他個人非常敬重監委王美玉，也對她的人品能力有信心，縣府樂於接受調查，相信經由監委的調查，比起縣府自己對外說明更具有公信力。

爭議多時的興中國中校舍事件，已經在宜蘭引發一場政治風暴，監委王美玉也主動申請調查。王美玉表示，興中國中校舍事件造成對立衝突，民怨四起，絕非社會所樂見。宜蘭縣政府已將興中國中使用校舍逕予變更登記管理單位，接管校舍，還將對該校校長的行政懲處，嚴重影響學生受教權益，導致師生恐慌，以及學校的安定性。

陳金德22日接受媒體詢問時態度相當坦然，他說，興中國中校舍這件事情，縣府樂於接受監委的調查，尤其現在普遍少子化，學校的餘裕空間多，縣府對收回興中國中餘裕教室、教學空間的相關程序是否合法，相信透過監委的調查，能夠讓大眾進一步了解，這也比縣府自己對外說明、釐清還要具有公信力，因此縣府樂於接受調查。

另外，陳金德雖沒有投入年底宜蘭縣長選戰，但因為推動幾項政策引發爭議，成了攻擊的焦點，連右手臂因長骨刺開刀，都被有心人將新聞照片以「鏡面反射效果」變造成左手受傷，意圖營造出「陳金德說謊裝病」的風向；對此陳金德的反應是一笑置之，不多做理會。

(中國時報)