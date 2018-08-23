蒜農要求進口蒜頭暫緩上市

莿桐鄉蒜農到縣府抗議進口蒜頭打壓本土蒜頭價格，要求本土蒜頭賣完再出售進口蒜頭。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣莿桐鄉盛產蒜頭，今年4月蒜價大跌，縣府補助農民乾燥貯存待價而沽，但蒜農發現最近已進入缺蒜期，價格仍低迷，莿桐鄉前代表會主席林靖焜率眾到縣府，抗議政府放任進口蒜頭擾亂市場價格。

農民表示，當初接受縣府建議把蒜頭乾燥起來，但政府並未停止進口蒜，造成蒜價仍在低價徘徊，東北季風開始刮以後，蒜頭就會變質損壞。

林靖焜表示，產地價格目前1台斤25元，今年到底進口多少無人知道，105年進口1萬8000多公噸，106年進口2萬8000多公噸。

蒜農訴求，立即清查台灣進口蒜頭數量並暫緩上市，等本土蒜頭全面銷售完畢再出售進口蒜頭；往後每年要進口蒜頭只能開放11月到隔年3月，避免打壓到本土蒜頭，否則蒜頭進口不停，蒜農抗議也不停。

農業處副處長陳炳坊接受陳情指出，目前西螺果菜市場蒜頭平均價格1公斤66.7元（約1台斤40元），蒜頭成本是每公斤41元至43元（約1台斤25元），售價高於成本價10多元。

陳炳坊表示，今年1月蒜頭的進口量確實較多，但5月到7月比去年同期減少進口3120公噸，出口量增加1379公噸。

陳炳坊解釋，台灣每月蒜頭需求量約4400公噸，一年大約53000公噸，今年蒜頭栽種面積並未超量，需求仍大於供給，蒜頭口進口量多是因為需求量大，若蒜商藉口進口量增加而壓低蒜價情形，將請相關隊進行查處。

農業處表示，站在秉持保護在地產業立場，已經多次行文向中央反應，建議針對大蒜進口制度作妥善調整，會再把農民的訴求向中央反應，建議於大蒜產期全面禁止蒜頭進口。

(中國時報)

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