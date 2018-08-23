樂華送愛 捐贈竹市身障輔具

樂華科技22日捐贈新竹市百萬元身障輔具，讓弱勢團體生活更便利。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

半導體公司樂華科技照顧弱勢，22日捐贈新竹市政府總價值逾百萬元的手搖自行車、運動輪椅、照顧床，協助社會處推動多元身障服務，也藉由運動型輔具，讓肢障者實現騎自行車的夢想，馳聘在17公里海岸線自行車道。

市長林智堅、樂華科技董事長佐佐木大輔上午共同出席這場溫馨的捐贈儀式，林智堅感謝樂華科技的善心，嘉惠身障者之外，更落實社回責任，是企業回饋社會的最佳典範。

樂華科技一共捐出10部手搖自行車、6部運動輪椅及5部居家用照顧床，總價值超過新台幣百萬元，其中半數以上為運動型輔具器材，協助身障者走出戶外運動，迎向陽光。

佐佐木大輔表示，樂華科技從半導體產業延伸商務科技，在竹市落腳20餘年，一直想找機會想回饋社會，期盼企業、團體一同幫助需要照顧的人，讓新竹市愈來愈幸福。

社會處表示，多數身障者礙於行動不便，運動意願不高，市府積極鼓勵身障者活動筋骨，今年3月間就舉辦手搖自行車體驗活動，實現騎自行車馳騁在自行車道上的夢想。

處長李季縈說，活動中她目睹不少身心障礙者頭一次騎上17公里海岸線自行車道，內心痛快及喜悅全寫在臉上，近距離地看見新竹市美麗的夕陽及無敵海景，相信那份感動也改變了身障者們的人生視野。

市長林智堅指出，新竹市是一座懂得「相互照顧」及「專業協力」的城市，佐佐木大輔來台時長子才3歲，如今落地生根，還在新竹市生下第3個孩子，藉由此次捐贈回饋社會，為市民增添幸福指數。

(中國時報)

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