補教名師硬上學生 一句話成罪證

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中國時報
／高雄報導

前補教界行政學名師宋姓男子，被控邀約報考法律廉政公職女學生餐敘並將人灌醉，帶到飯店脫衣、強吻胸部，宋犯後不認獸行，卻因臉書留言「讓妳不舒服，我向妳致歉！」成為罪證確鑿的鐵證。

一審被依強制性交未遂判刑3年2月，宋上訴後仍被高雄高分院認定他犯行屬實，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

判決指出，被害人因行政學考試問題以電子郵件求教宋，宋則要求加臉書好友並表示要介紹1名已考取法廉狀元的學姐給她認識，邀約被害人課後到居酒屋聚餐；翌日凌晨更轉至酒吧續攤，期間該女不勝酒力，宋以護送返家為由，將她帶回下榻飯店。

宋男在房內兩度強壓女學生，遭到激烈抵抗並大聲斥罵始作罷。被害人當天凌晨3點多欲離開，又遭宋攔阻在門口，經她再三表示不會對外張揚才被放行，隨後到飯店櫃檯請服務人員叫車，並趴在櫃檯哭泣。

女學生事後傳訊給另名老師，痛罵「老師，我逃出來了，我打算再也不上宋老師的課」、「你們都不是好人」、「我只是一個簡單的女生」，女學生也傳訊質問宋為何要對她毛手毛腳，宋回覆「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力」，女學生憤而向警方報案。

宋男否認犯行，合議庭調查宋男臉書留言，認為他違背女學生意願，且女學生右胸驗出宋男DNA，對女學生圖謀不軌，維持原審刑度。

(中國時報)

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