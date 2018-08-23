卡巴迪晉四強 教練為愛徒按讚

2018年08月23日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

中華隊卡巴迪隊以分組第二順利晉級決賽，確定為中華隊訂下一面獎牌，也將創下隊史最佳成績，四強決賽23日開打，將面對卡巴迪冠軍衛冕隊伍印度隊，自費前往的海星高中卡巴迪教練張致瑋陪著2名選手出國比賽，面對小將表現他打出「90分」高分，也期勉中華隊卡巴迪選手能全力以赴，放手一博。

中華隊卡巴迪隊有兩名來自花蓮海星高中的選手，今年高三準備升大一的黃偲勤、秦佩囷，兩人皆是高二從女足轉戰卡巴迪，優異的體格及表現，不到一年時間就帶領校隊拿下全國冠軍，也雙雙入選國家代表隊培訓選手。

啟蒙教練張致瑋為一睹2名愛將表現，這次專程自費前往亞運賽場觀賽，對愛將的表現，給了90分的高分，他說，以她們快3年的經驗，能在國際賽事上穩定表現不怯場，非常引以為傲。

張致瑋指出，卡巴迪在台灣屬於小眾運動，中華隊在亞運參賽紀錄沒有突破4強過，在其他國際賽事中，最好成績也是第5名。即將對上超級強隊，張致瑋說，印度為卡巴迪起源地，國內職業聯賽，中華隊對上印度，相當於中華職棒對上美國大聯盟，實力上確實有落差。

他強調，中華隊實力仍有突破空間，對上伊朗即便賽前並不被看好，開賽後中華隊一路壓著對手打，成功力抗伊朗，對選手來說都是珍貴的成長經驗，對於四強比賽，張致瑋期勉選手們，放手一博、全力以赴。

(中國時報)