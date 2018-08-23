卡巴迪晉四強 教練為愛徒按讚

中華隊卡巴迪隊亞運順利晉級前四強，已創下隊史最佳紀錄。（張致瑋教練提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

中華隊卡巴迪隊以分組第二順利晉級決賽，確定為中華隊訂下一面獎牌，也將創下隊史最佳成績，四強決賽23日開打，將面對卡巴迪冠軍衛冕隊伍印度隊，自費前往的海星高中卡巴迪教練張致瑋陪著2名選手出國比賽，面對小將表現他打出「90分」高分，也期勉中華隊卡巴迪選手能全力以赴，放手一博。

中華隊卡巴迪隊有兩名來自花蓮海星高中的選手，今年高三準備升大一的黃偲勤、秦佩囷，兩人皆是高二從女足轉戰卡巴迪，優異的體格及表現，不到一年時間就帶領校隊拿下全國冠軍，也雙雙入選國家代表隊培訓選手。

啟蒙教練張致瑋為一睹2名愛將表現，這次專程自費前往亞運賽場觀賽，對愛將的表現，給了90分的高分，他說，以她們快3年的經驗，能在國際賽事上穩定表現不怯場，非常引以為傲。

張致瑋指出，卡巴迪在台灣屬於小眾運動，中華隊在亞運參賽紀錄沒有突破4強過，在其他國際賽事中，最好成績也是第5名。即將對上超級強隊，張致瑋說，印度為卡巴迪起源地，國內職業聯賽，中華隊對上印度，相當於中華職棒對上美國大聯盟，實力上確實有落差。

他強調，中華隊實力仍有突破空間，對上伊朗即便賽前並不被看好，開賽後中華隊一路壓著對手打，成功力抗伊朗，對選手來說都是珍貴的成長經驗，對於四強比賽，張致瑋期勉選手們，放手一博、全力以赴。

(中國時報)

補教名師硬上學生 一句話成罪證 警調破私娼寮 救10女

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。