潭子農會穀倉 將變文化花園

2018年08月23日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

建於日據時期的「潭子農會穀倉」為台中市唯一的古蹟穀倉，因稻米生產銳減，加上東寶新倉啟用，閒置至今逾30年。立委洪慈庸22日邀集相關單位前往會勘，初估修復經費達2.1億元，文化部當場允諾分年補助50至58％，預計2019年動工，將打造穀倉文化花園。

潭子穀倉建於1931年，包括碾米機房、粗糠間及太子樓等，副同柱式木屋架跨距達21公尺，全台絕無僅有，散穀倉均設計4具通氣柱，具空調功能，另有中央輸送帶與傾斜槽等，顯見當時的工業技術水準。

文化部常務次長李連權、文化資產局古蹟聚落組組長張祐創、台中市文化局副局長黃名亨等均前往考察。台中市文資處簡報穀倉修復暨再利用工程規畫設計案，包括原構造修復規畫、內部空間配置、外部整建及再利用等。

洪慈庸指出，因鐵路高架化臨時軌道需求，穀倉部分建物被拆解，現在鐵路高架化完成，搭配市府推動鐵道綠廊「潭心計畫」，穀倉修復有急迫性，盼活化日式穀倉，結合潭雅神綠園道、摘星山莊、潭子國小日式宿舍，打造穀倉文化花園。

李連權表示，文化部將補助50至58％經費，今年內會核定，建議農會未來營運可導入文創、社區營造及藝術等元素。潭子農會總幹事林淑茵則期待修復後，1樓可作為農產展售區，結合展示、休憩空間，帶動潭子觀光。

(中國時報)