網紅服務犬 線上直播義賣

2018年08月23日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

安道基金會22日上午在安納家園開直播，用時下最夯的直播結合安道大使、網路高人氣的服務犬「罔市」舉行線上義賣，籌募在嘉義縣大林鎮新建安納老人長期養護中心（簡稱安納家園）的經費。

嘉義縣老年人口比例居全台之冠，安道基金會秉持著「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，在大林鎮籌建結合長照與宗教信仰的安納家園，總經費高達1億6000萬元，目前新建工程進度已完成93％，而募款僅募得1135萬元，捐款狀況不甚理想。

安道基金會此次以時下最夯的直播搭配網路高人氣的安道大使罔市，義賣「愛米樂」健康禮盒，結合米堤好米及瑞春平安醬油發行，期能募集新建家園經費。

昨日副縣長吳芳銘及縣府社會局長楊健人也現身安納家園，現場直播義賣每盒600元的愛米樂健康禮盒，在網路擁有高人氣、從事公益活動，在國小特教班擔任服務犬多年的「罔市」，也和新加入的夥伴路米在飼主邱圍陪同下，從台北南下加入直播義賣行列，因適逢罔市10歲生日，大家還特別為牠慶生，獻上1個大蛋糕，罔市和路米吃得津津有味。

楊健人表示，政府積極推動長照2.0，感謝天主教會嘉義教區致力於活化教堂，評估大林天主堂原附設幼稚園已停辦多年，屬都市計畫內建地，進而委請安道基會規畫興建老人福利機構，回應社會的需要。

(中國時報)