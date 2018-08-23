證件妹吳佳穎有夢 再拚奧運殿堂

2018年08月23日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

Fire！「最美證件妹」吳佳穎是亞運中華隊的嬌點，也是奪牌希望所寄。上屆仁川亞運，吳佳穎與隊友聯手，在女子10公尺團體賽事，為中華隊射下一面銀牌，這回她放下學業再踏征途，期待她火力全開，再為台灣射中獎牌。

吳佳穎在2011年深圳世大運，因一張清秀甜美的選手證而爆紅，被網友封為「最美證件妹」。

國手資歷頗豐的證件妹，過去多次代表台灣征戰世錦賽、世大運、亞運，甚至登上奧運殿堂，甜美的外表搭配百步穿楊的槍法，讓吳佳穎成為國內體壇的一顆閃耀之星。

有趣的是，在射擊場上表現卓越的她，以前是跆拳道好手，據她父親吳東華表示，吳佳穎是到高一才開始接觸射擊運動，結果一試就上手，自此培養出興趣。

「佳穎念高中時，沒有就讀體育班，所以不管是訓練、比賽，都是我們自己來」吳東華說：「直到上大學，她進入國立體育大學後，才開始接受正規訓練」。

同是運動員出身的吳東華依舊是證件妹最大的靠山，看著女兒在運動成就上發光發熱，吳東華欣慰表示，佳穎真的很懂事，從她決定練射擊的那一刻起，不管是訓練菜單、外出比賽，她都能自己規畫，也從不讓家人擔心，所以我很支持她，繼續追求屬於她自己夢想。

看著女兒為，時常為國征戰而奔走國外，身為父親不免掛心，「佳穎在這次亞運後，休息2天就馬上要飛往南韓出戰世錦賽，力拚2020年東京奧運的門票，雖然辛苦，但還是繼續全力支持她！」吳東華說。

(中國時報)