會勘2度被拒 綠議員批差別待遇

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中國時報
／台北報導

遠雄大巨蛋日前發生工安事件引發濃煙，北市議會民進黨團22日率市府單位前往會勘，不料卻被遠雄拒於門外，雙方僵持20分鐘後終於入內，也僅能在工地帳篷遠觀大巨蛋。黨團總召李慶鋒不滿1周內2度遭拒，氣得大罵市府被遠雄「吃夠夠」，質疑大巨蛋有何不可告人的祕密，為何規避議會監督？

大巨蛋19日發生工安意外，隔日議員謝維洲安排緊急會勘，但遠雄「以工地為私領域」為由，只肯讓建管處官員進入，為此民進黨團前天開記者會大表不滿，表明會再發文安排會勘，當時北市建管處、體育局等4局處官員允諾會跟遠雄溝通，不料昨到現場又吃閉門羹。

體育局參議李戎威稱有事先跟遠雄連繫，但對方「還沒回應」，氣得李慶鋒大罵，市府竟對遠雄束手無策，公權力蕩然無存，質疑雙方裡應外合、官商勾結，要人民怎麼相信大巨蛋案會公開透明、絕不放水；議員劉耀仁質疑，近日會勘大巨蛋頻頻被擋，究竟裡面有何不可告人之處？

議員顏若芳、簡舒培怒指，大巨蛋過去多度開放議會、媒體會勘，國民黨議員王鴻薇4月現勘，還帶著不具公職身分的市長參選人丁守中勘查，為何現在卻不能進入工地，這根本是差別待遇。

遠雄發言人楊舜欽強調，至今都沒收到市府正式函文要求會勘，目前工地正進行拆卸工程，在無法掌握人數、動線和安全措施的情況下，依工地管理規範不能開放進入。

李慶鋒昨在議會痛批市府被遠雄「吃夠夠」，完全不重視府會關係；議長吳碧珠也嚴厲譴責，認為拒絕會勘就是抹煞議會職權，不論議員個人或小組行使職權，只要經行政處理並通知，市府責無旁貸，一定要配合公務會勘。

(中國時報)

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