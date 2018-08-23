桃機意外3死 家屬痛批無工安

桃機發生重大工安意外，家屬痛批泛亞工程不當，難過地哭到癱軟。（陳麒全攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園機場WC滑行道遷建及雙線化工程21日發生重大工安意外，釀3死悲劇，桃園地檢署檢察官22日上午到意外現場勘驗，勞動部長許銘春一早也到現場向罹難者家屬致哀，家屬痛批泛亞工程現場無工安設施，出事後也無人通知與派員協助，難過地哭到癱軟。

桃園地檢署昨晚依業務過失致死罪嫌，諭令泛亞工程楊姓專案經理、下游廠商天江工程張姓工地主任各50萬交保，並限制出境、出海。

目前該工程已停工，依據《職業安全衛生法》承攬商泛亞工程公司被開罰30萬，泛亞工程負責人張文城、泛亞下游廠商天江工程負責人江俊達兩人因未善盡管理責任，涉過失致死移送地檢署偵辦，兩名負責人姓名與其事業單位也將公布在職災地圖上。

勞動部說明，此次發生災害的桃園機場WC滑行道遷建及雙線化工程，自2016年至今已檢查14次，曾停工3次、罰鍰6次，罰鍰金額共111萬元。職業安全組組長李文進表示，3次停工原因包括因施工架、管道開口所做防護不足與開挖地邊坡保護不佳，上次開罰的未做擋土支撐，就是跟這次發生災害原因一樣。

3位罹難者家屬一早都趕到意外發生現場，等候檢察官勘驗，看到泛亞工程主管，陳尚元的家屬忍不住大聲責罵：「你們的工安設施在哪？出事後也沒人通知在哪家醫院，還要我一間間打，到了醫院也沒人在協助處理。」罹難者朱寶泰的太太帶著2個兒子到現場，一早來到現場的勞動部長許銘春致贈慰問金時，一度還遲疑要不要接下，最後在勸說下接過手，但仍無法接受先生遭逢此意外，難過得站不住，2個兒子趕緊攙扶媽媽。

(中國時報)

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