要加薪 議員為臨時人員請命

台南市議員蔡育輝總質詢時，搬出賴揆的人像立牌，還戴上面具，替市府及議會臨時人員爭取調薪至3萬元。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

行政院長賴清德指台灣平均月薪4.8萬元，未達4.8萬者可向老闆說「薪水太低」。國民黨台南市議員蔡育輝22日總質詢搬出賴揆人像立牌，還戴上面具，替市府及議會臨時人員爭取調薪至3萬元。代理市長李孟諺說，縣市合併以來臨時人員已加薪28％，但要記得台南還負債800多億。

蔡育輝市政總質詢時，先搬出賴清德的人像立牌，還在議場播放賴清德「功德說」及蔡英文總統「勞工是心中最軟的一塊」等新聞報導影片，重申賴清德說，「台灣平均月薪4萬8000元，太低要跟老闆說」的說法。

隨後，他更戴上代表市府及議會員工的白色面具，對著賴清德的立牌說，「薪水太少，希望背後的老闆賴清德能幫忙加薪」。

蔡育輝指出，賴清德在台南市7年期間，苛扣市府和議會員工，連臨時人員基本工資也是全國最低，但到了中央卻「幹話連連」，指平均月薪4.8萬，少於這標準可跟老闆說「你給的薪水太少」，為此他要替市府及議會的臨時人員請命。

他進一步問，賴清德要幫派遣人員加薪到3萬元，派遣工都3萬了，臨時人員可以調薪到3萬嗎？此外，明年基本工資調至2萬3100元，市府預算如何編列？

李孟諺答詢表示，台南市還是一個負債800多億的城市，市府手頭並非寬鬆，「一個負責的問政，不是隨便去加薪」，政府應該要撙節，把錢花在刀口上，臨時人員這幾年已經加薪近30％。

市府祕書處也強調，市府2600多位臨時技術工，將比照基本工資從2019年1月1日起調整至2萬3100元，調幅5％，總計從2011年至2019年已調整達28％，估計將增加約4500萬元預算。臨時人員增加的費用，將由各局處相關經費項下支應。

(中國時報)

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