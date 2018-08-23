北流推行政法人制 議員憂吳音寧化

2018年08月23日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北流行音樂中心預計明年中旬正式營運，北市文化局將採取「行政法人制度」運作 ，增加用人彈性，議會法規會22日審查自治條例，多位議員憂心北流「吳音寧化」，像北農一樣無法完善監督，要求市府訂定規範。文化局長鍾永豐對此回應，北流是市府百分之百出資，不會有北農情況。

北流北基地主表演廳10月將測試演出，預計明年6月正式開館營運，為走向專業經營，採行政法人制度，強化人事聘用靈活度，盼使北市流行音樂能量與產值達到領頭羊地位。

法規會昨審議北流設置自治條例，召集人、議員秦慧珠質疑，以行政法人營運北流，恐怕會像北農總經理吳音寧拒絕到議會備詢，她憂心北流將「吳音寧化」，規避議會監督機制。

秦慧珠認為，過去發生太多次不同政黨執政，因董事長任期還未結束，出現不同人馬打對台狀況，建議董事長任期和市長一起，或以直屬機關方式管理，才不會發生不對盤。

議員周威佑表示，行政法人必須自負營虧，機構為達營利目標，商業化傾向勢必很強，可能抵觸市府推動的文化政策，對於有自償壓力的法人，天性就是做愈少事、賠愈少。

對此，鍾永豐說明，未來北流是市府百分之百出資，董事長一任4年，必須到議會備詢，營運6年後自償自營，只要是市府編列的預算都要經議會審查，稅出部分則是備查，主表演廳賺錢後，還是要支持南基地文化館、產業區。

(中國時報)