遭指破壞溼地 港務公司否認

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中國時報
／台南報導

台南市社區大學自然與環境學程經理晁瑞光日前到安平漁光島空拍，意外發現原本月牙灣南側溼地，有怪手正在埋沙，沙中還夾雜樹枝、保麗龍等廢棄物，痛批溼地美景被破壞。管轄的台灣港務公司除否認該處是生態溼地外，也強調正利用安平港17、18號碼頭後線場地工程開挖的餘土養灘，並已清除海漂廢棄物。

晁瑞光說，經過追查，發現載運泥沙的車輛都是行駛港區內道路，但目前從汙水廠到漁光島之間，並沒有任何疏浚工程，加上填埋的泥沙中有垃圾，懷疑土方來源有問題。

港務公司澄清表示，安平港漁光島大月牙灣係於2003年搭配港區擴建工程養灘所產生的人工灘地，擴建前為港區水域，後依環評承諾採浚填平衡，將浚挖港池、迴船池及航道等土方在漁光島馬刺突堤間進行養灘，歷經10餘年形成目前月牙灣，該沙灘並非自然形成，也不是生態溼地。

港務公司說，大月牙灣因填築日久產生凹陷，沙灘外緣已自然淤積封堵，下雨容易積水，雨後天晴日曬就形成乾燥沙地，易淤積垃圾及保麗龍等廢棄物，該公司利用現有土方資源進行填築以維護環境整潔；至於海岸沙灘現場垃圾，應屬外海牡蠣養殖所產生廢棄物及殘屑漂流物，已進行清除。

市府也指出，養灘地屬港務公司管轄範圍，並非市府管轄，也不是公告法定溼地範圍，漁光島具有良好的自然生態，市府將積極了解是否有破壞生態情形，會致力守護漁光島的自然環境。

(中國時報)

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