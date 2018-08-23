民雄爭設新國中 沒有時程表

2018年08月23日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣民雄鄉國軍北勢子營區閒置多年，考量周邊村落人口總數近2萬5000人，地方有意爭取在營區新設一所國中，因縣府已爭取到前瞻「城鎮之心」計畫經費，要把北勢子營區「打開」整頓成帶狀公園，縣府教育處擬先朝土地專案變更進行，未來視地方需求，再評估設校必要性。

縣議員黃芳蘭在議會提案，爭取在北勢子營區新設國中，地方已討論多時，22日教育處邀民雄鄉長何嘉恒、黃芳蘭等代表就設校可行性進行評估。何嘉恒說，營區周邊有兩塊文教用地，但2、30年沒開發使用，既然已有營區這塊機關用地，又不用花大筆錢徵收土地，縣府可妥善運用。

黃芳蘭指附近有兩個工業區，包括福樂村、北斗村等村落人口數2萬多人，雖附近有大吉國中，但有多達60％的學子都外流到嘉市或進入私校就讀，考量當地國小學童就近升學需要，希望能新設一所國中，但前提是大吉國中保留「不會滅校」。

教育處表示，要把文教土地移到軍營，需要先做土地權屬評估的前置作業，且土地變更專案申請，縣府內部要進一步討論，目前沒有設校時程表。

縣府綜合規畫處長李明岳說，北勢子營區面積廣達9.6公頃，其中7成是縣有地，3成屬國防部，要不要設校除牽涉地方意見，也涉及都市計畫檢討，縣府將先運用前瞻1000多萬元預算，把封閉營區打開，整建成公園讓居民使用，預計明年底就能完工。

(中國時報)