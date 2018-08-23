北市議員選情告急民進黨忙配票

2018年08月23日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市議員今年選情堪憂，市黨部計畫打「團體戰」，近來積極協調各區聯合競選、配票。22日輪到內湖南港區，被視為超級吸票機的高嘉瑜爽快同意配票，還強調「真心不騙」；反倒是競爭激烈的士林北投區，配票確定破局，尚未協調的中山大同區也有議員直呼沒意願，談不攏機率大。

黨部主委喊團結

北市議會有63席議員，民進黨本屆提名27席「全壘打」，創下前所未有佳績，無奈風水輪流轉，如今中央執政不力，母雞姚文智民調低迷，加上「小綠」來勢洶洶，今年同樣提名27席，卻被外界評估選情慘澹。

民進黨北市黨部主委陳正德說，除中山大同區尚未協調，另5區已有共識，士林北投區競爭特別激烈，因議員意見分歧，決定只聯合競選、不配票；其餘4區都同意聯合競選加配票。他強調，這是議員配票意願最高的一次，因選情低迷，大家有危機感，更要團結一致。

中山大同區目前尚未談妥，但也傳出議員對配票看法不一，該區雖不算民進黨艱困選區，但整體票源未增加，又有小綠瓜分選票，4席全上恐有難度。議員梁文傑直言，今年氣勢很低迷，應先讓參選人努力衝票，到最後投票關頭再來評估配票的效益，這麼早談配票沒好處。

高嘉瑜同意配合

至於眾所矚目的內湖南港區，本屆被「吸票天后」高嘉瑜狂掃3.4萬票，今年初選民調又一枝獨秀，傳出同區議員擔心她票太多，衝擊戰友選情。市黨部昨與港湖區議員協調，高嘉瑜會後說，很希望大家一起當選，會全力配合配票，「真心不騙」。

不過，民進黨已多年沒實施配票，議員也擔心有人違反規定，選前頻喊「告急」、「搶救」，恐使配票失靈。高嘉瑜說，黨部已允諾，只要發現有人不配合，第一時間就會開記者會公布名單、譴責，並且不予配票。

(中國時報)