泡泡屋退場 改造香草花園

2018年08月23日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

2016年引進法國泡泡旅館概念而紅極一時的八里文化公園露營區泡泡屋，去年遭新北市議員踢爆床單發霉、電線雜亂等管理疏失，重創營區形象，今年6月契約到期，廠商帶著泡泡屋黯然退場，知情人士指出，廠商已轉戰中國大陸，市府也與新廠商簽約，露營區正在整修中，最快9月重啟。

形象重創 廠商轉戰大陸

八里文化公園露營區占地7787平方公尺，2016年5月廠商「泡泡窩」與高灘處簽訂2年合約，引進法國泡泡屋帳篷經營，由於造型奇特、標榜徜徉曠野星空的住宿環境，雖然一晚住宿2600元起跳要價不斐，網路預約仍然相當搶手。

然而，泡泡屋在去年10月遭新北市議員踢爆，露營區環境髒亂、泡泡屋床鋪發霉、電線雜亂等，晚上10時後更無人管理造成安全疑慮，市府事後雖要求業者立即改善，並於去年底訂定「新北市露營場地管理作業要點」，仍重創露營區形象。

新業者接手 最快9月重啟

新北市高灘處工程管理系營運企畫科長宋明勳指出，廠商泡泡窩今年6月合約到期不再續約，經重新招標後，八里文化公園露營區由經營植栽苗圃起家的方川科技接手經營，業者預計結合植栽苗圃設計及手作活動，打造香草花園主題露營區，目前仍在進行整修，最快9月完工啟用。

知情人士指出，泡泡窩退出八里文化公園露營區，乍看是受到去年負面事件衝擊，實際上是揮軍轉戰中國大陸，因為對岸近年也興起的泡泡屋露營熱潮，加上政府對外資友善開放，才讓泡泡窩毅然從八里退場。

(中國時報)