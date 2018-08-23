新竹300預算 謝文進批超支

2018年08月23日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議會22日召開臨時會，聽取市府針對新竹300預算使用的專案報告，但結果仍令新民意問政聯盟及國民黨團議員不滿，議長謝文進質疑開銷似有浮濫不當情形，決議移請審計室專案審核，市府則重申花費絕對合法。

總支出高達7584萬

市府說明，在參與新竹300觀展的民眾中，有75.7％感到滿意，更有86.4％受訪民眾「以身為新竹人感到光榮」，市府將此活動立足在歷史文化與教育推廣的基準上，在新竹開墾300周年的歷史時刻，規畫出一系列展覽，要為市民找回身為新竹人的光榮感。

文化局昨公布新竹300整體開支，包括含交通接駁車234萬餘元的「場地整備」費1802萬多元、含大遊行299萬多元、音樂專曲199萬多元的「多元活動」共4899萬餘元，另有「行銷宣傳」（含大遊行拍攝直播50萬元）的883萬元，共計3大項、高達7584萬餘元。

議會僅過5400萬預算

謝文進質疑市府砸錢辦展，展出的僅少數過往百年歷史，實則行銷這4年林智堅政府的政績，議會當初僅通過5400萬預算額度，市府竟花了7584萬元，顯然有超支嫌疑，引來國民黨、新民意問政聯盟議員輪番砲轟。

市府則強調活動花費的7854萬元均為合法，強調展覽期間總共吸引25萬人次人潮，受矚目的6大主題，展現新竹美好的過去、現在和未來，民眾佳評如潮。

(中國時報)