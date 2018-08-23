歐巴桑翻桌 籲設公共選舉看板

2018年08月23日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

歐巴桑聯盟22日到台中市政府廣場，以「翻桌」表達對違規競選廣告物的不滿，要求設置公共選舉看板。市府表示，依《台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法》管理競選廣告，1至8月中查處708件違規招牌廣告；是否設公共選舉看板？台中市選舉委員會說，目前仍由參選人依廣告物相關規定申請設置。

翻掉陋習 創建新典範

歐巴桑成員童葦翎、魏佩瑩表示，「翻桌」代表翻掉陋習，創建新典範，要求提供公共選舉看板，讓選舉回歸選賢與能本質，呼籲市府創造公平選舉的條件，拉近資源差異，提供選民直接而普及接觸參選人政見的平台。

年底大選將近，針對民間團體關切選舉廣告物管理問題，台中市都發局表示，依據《台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法》及相關查處原則，由各權責機關分工管理競選廣告，同時也評估是否訂定選舉廣告物自治條例或辦法；選舉期間競選廣告則依《選罷法》規定，應於投票日後7日內拆除，違反者將依《建築法》相關規定辦理。

1到8月已查處708件

都發局表示，由於競選廣告物設置的型態多元、各有不同，同時涉及道路、交通、環保及建築等法規，因此市府各局處依「台中市廣告物主管機關權責分工」規定，分工進行競選廣告物管理。

至於設置公共選舉看板供候選人統一掛設部分，台中市選委會表示，目前仍由參選人依廣告物相關規定申請設置，選罷法也未有明確規範。

(中國時報)