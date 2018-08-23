歐巴桑翻桌 籲設公共選舉看板

歐巴桑聯盟22日到台中市府廣場以「翻桌」抗議市府取締違規競選廣告物不利，要求設置公共選舉看板。 （盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

歐巴桑聯盟22日到台中市政府廣場，以「翻桌」表達對違規競選廣告物的不滿，要求設置公共選舉看板。市府表示，依《台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法》管理競選廣告，1至8月中查處708件違規招牌廣告；是否設公共選舉看板？台中市選舉委員會說，目前仍由參選人依廣告物相關規定申請設置。

翻掉陋習 創建新典範

歐巴桑成員童葦翎、魏佩瑩表示，「翻桌」代表翻掉陋習，創建新典範，要求提供公共選舉看板，讓選舉回歸選賢與能本質，呼籲市府創造公平選舉的條件，拉近資源差異，提供選民直接而普及接觸參選人政見的平台。

年底大選將近，針對民間團體關切選舉廣告物管理問題，台中市都發局表示，依據《台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法》及相關查處原則，由各權責機關分工管理競選廣告，同時也評估是否訂定選舉廣告物自治條例或辦法；選舉期間競選廣告則依《選罷法》規定，應於投票日後7日內拆除，違反者將依《建築法》相關規定辦理。

1到8月已查處708件

都發局表示，由於競選廣告物設置的型態多元、各有不同，同時涉及道路、交通、環保及建築等法規，因此市府各局處依「台中市廣告物主管機關權責分工」規定，分工進行競選廣告物管理。

至於設置公共選舉看板供候選人統一掛設部分，台中市選委會表示，目前仍由參選人依廣告物相關規定申請設置，選罷法也未有明確規範。

(中國時報)

新竹300預算 謝文進批超支 吳敦義挺高思博 喊政黨輪替

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。