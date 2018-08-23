吳敦義挺高思博 喊政黨輪替

國民黨主席吳敦義（右）22日為台南市長參選人高思博（右二）輔選，漁民抱怨虱目魚池邊價格不好，加上與大陸契作中止，對生計影響不小。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

國民黨主席吳敦義22日南下，陪同該黨台南市長參選人高思博造勢，一早先到學甲慈濟宮參拜，再到市場掃街拜票，中午與漁民座談，下午再拜訪棉被業者，行程滿滿。被問到距離投票日不到100天，藍綠頻頻口水戰的看法，吳敦義表示，蔡政府的執政完全失敗，經濟、社會及兩岸關係都搞不定，無法改善，那就讓政黨再次輪替。

養殖業、棉被業叫苦

吳敦義指出，2010年馬政府執政時，台灣經濟成長率10.63％，創下40年來最好的紀錄，而且社會相對祥和，不像近期治安問題頻傳，還連續發生3起分屍案，43個死刑犯定讞後居然不去執行，人心不安，經濟不成功、治安令人惶恐，兩岸停滯不前，講起來這個政府其實是挫折的。

吳、高昨中午與近百位學甲區養殖漁民舉行座談，漁民抱怨，養殖業靠天吃飯已經很辛苦，還得被政客當成鬥爭工具，之前與大陸的虱目魚契作被打成「賣台」、「漢奸」，讓人情何以堪。吳敦義表示，兩岸交流停滯讓觀光業、農漁業遭遇困境，是政策面出了問題；高思博則說，若能當選台南市長，將會籌設負責兩岸與國際交流的專責機構，解決相關問題。

下午則前往將軍拜訪棉被業者，業者反映產業人力老化，又面對進口貨傾銷，希望政府逐年降低進口量，並從技職教育著手培養人才，不要讓傳統產業消失。

吳敦義說，中央跟地方都有很多問題，如果不改善，那就讓政黨再度翻轉，讓比較有能力有表現的國民黨再重新執政，民進黨是擅長在野，反對的聲音很大，就讓他回歸在野做反對黨，這是選民最好的選擇。

綠營回嗆白海豚轉彎

針對吳敦義批評蔡政府執政完全失敗，經濟、社會及兩岸關係都搞不定，無法改善，那就讓政黨再次輪替，高思博也在與漁民座談主張市府要設立兩岸專責單位。

對此，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青痛批，「吳敦義白海豚到了將軍港就轉彎」，更質疑高思博的兩岸主張，是為了高家的買辦角色爭取空間。

(中國時報)

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