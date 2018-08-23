韓國瑜推旗津觀光 變免稅區

2018年08月23日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜22日到左營介紹在地美食，媒體問他恢復議員配合款的構想狂被民進黨批評，他邊吃酸菜鍋邊「酸」綠營太Low，還要陳其邁撤換競選團隊；陳其邁陣營則立刻反擊：「真正該更換的是國民黨市長參選人！」

酸綠營抹黑 土包子打法

韓國瑜22日下午走訪左營劉家酸菜白肉鍋推廣在地美食，受訪時表示高雄市長選戰至今，民進黨對他的批判都是扭曲、抹黑，他感嘆，所有產業都在進步，但民進黨的選舉從來沒有產業升級，還是用這麼Low的抹黑手段，完全是「土包子打法」。

針對旗津未來觀光發展，韓國瑜說，沙洲是否符合離島定義確有討論空間，他提出離島建設條例專區，需聯合高雄的立委們一起努力，一旦成功，首先可將旗津變成免稅特區、採購天堂，至於是否設立賭場，則有賴下任市長、議會、百姓支持。

他強調，高雄需要賺錢、賺錢、再賺錢，當地產業太蕭條，他滿腦子都想要賺錢，希望民進黨長進、成熟一點，不要一味抹黑，民進黨更該思考，為何過去20年執政讓高雄變得這麼窮。

賺錢再賺錢 全力拚經濟

陳其邁競選辦公室發言人邱俊憲說，前任國民黨主席馬英九、現任主席吳敦義都曾讚揚賴清德擔任台南市長時取消議員配合款，如今韓國瑜主張恢復，等於是打臉馬、吳；邱俊憲稱，距選舉登記日還有1周，「國民黨重新提名市長參選人還來得及」。

邱俊憲更呼籲韓國瑜，應撤換腦袋裡面綁樁政治舊思維，並納入透明公開的參與式預算，才能夠杜絕工程配合款造成的弊端。

(中國時報)