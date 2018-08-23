北北基雙昌合體 獨缺姚文智

2018年08月23日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝立功22日前往參與華山基金會信義愛心天使站舉辦的感恩茶會，在現場與長輩同樂。（張穎齊翻攝）

民進黨北北基市長參選人無不卯足全力拚選戰，新北市長參選人蘇貞昌22日來到基隆與基隆市長林右昌相見歡，雙「昌」首度在基隆合體，但卻漏選情低迷的台北市長參選人姚文智，2人對此均表示「會再配合安排」。

蘇貞昌與林右昌2人相約在六堵科技園區的南京資訊股份有限公司廠區進行參訪，在聯訪時被問及「有沒有打算和姚文智合體？」蘇表示，怎麼樣合體其實都是屬於選舉的動作，最重要的還是市政上如何合作，至於未來何時會同台，他四兩撥千斤地說「我們都配合中央黨部的安排和節奏。」

針對民進黨北北基3名市長參選人是否有機會同台，林右昌表示，其實他和姚文智是好朋友，如果姚那邊有相關規畫或安排，他會支持與配合，但還是要看縣市之間的議題，北北基桃是一個共同的生活圈，必須要有更多資源分享的合作，還說不該像過去一樣只有口惠而實不至。

「林右昌做得很好！」蘇貞昌盛讚林右昌經營基隆市，讓市政大步向前，並送上「會做事徽章」給林右昌，還說基隆與新北是共同生活圈，希望未來如果有機會當選新北市長，可以與林右昌組成合作連線。

國民黨基隆市長參選人謝立功昨天參加華山基金會信義愛心天使站在衛生福利部基隆醫院員工餐廳舉辦感恩茶會。「要讓老有所終，壯有所用！」謝立功說，未來將提出「生養事業」，短期將組織「修繕清潔志工團」，直接協助居家老人改善住家品質，中長期要為長者建立智慧醫療體系，將閒置校舍及營區做更好的空間利用，與民間合作發展智能長照產業，至少創造1萬個以上就業機會。

(中國時報)