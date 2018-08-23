新北整合型南向交流 紐澳拓銷

2018年08月23日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府開創「整合型南向交流」計畫，副市長葉惠青率新北市29家廠商43位業者前往澳洲墨爾本、紐西蘭奧克蘭，除行銷新北市政經驗，更與當地公協會及台商會簽署MOU，啟動雙方合作機制，也協助產業對接，要成為新北廠商未來進軍南向市場的後盾。

葉惠青指出，這次前往澳洲墨爾本及紐西蘭奧克蘭，城市交流方面，墨爾本2017年獲國際智慧城市論壇（ICF）全球首獎，新北市則連續3年獲選為全球七大智慧城市，雙方針對智慧城市議題、農業轉型及新投資機會對話，一致認為可有更進一步的市政建設交流。

奧克蘭市關注氣候變遷並強調永續發展，並設下2050年的永續城市轉型目標，雙方在氣候變遷、環保及智慧城市的理念一致，奧克蘭市也對新北廢棄物規定、資源回收回饋機制，及隨之而來的垃圾量驟減成效給予肯定。

葉惠青也拜訪兩國台商會，由新北市工業會、新北市智慧城市產業聯盟與當地公協會及台商會簽署MOU，啟動新北廠商與當地台商間合作機制；紐澳智能城市委員會(SCCANZ)也對新北智慧城市廠商的問題解決能力及商業模式深表認同，主動提出希望到新北市參訪，協助媒合新北智慧城市廠商與澳洲政府單位。

經發局說，新北2018年度委託中華民國對外貿易發展協會的出口拓銷團，3場貿洽會共吸引168家買主，辦理377場個別洽談會，現場預估商機約4.5億元，除達到擴大出口商機短期目標，更為建立產業鏈結、出口新北技術、複製市政經驗及強化國際能見度等長期目標打下基礎。

(中國時報)