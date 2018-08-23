林沐惠批公務停擺 嘉縣府澄清

2018年08月23日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

身兼民進黨嘉義縣黨部主委的嘉義縣議員林沐惠，22日指縣長張花冠出國，副縣長吳芳銘宣布參選後無心縣務推動，連祕書長也請假，縣府三巨頭不在「嘉」，群龍無首，縣民只能自求多福，面對林沐惠的批評，縣府也正面回擊，除要林沐惠不要看到黑影就開槍，胡亂指控，也盼他客觀、慎重發言，不要失格地無的放矢。

繼5月造訪土耳其後，張花冠11日再飛到土耳其，預計今返台，繼之前先槓吳芳銘，要他辭副縣長後，昨林沐惠再開炮，先指張花冠此行動用民政處地方自治經費近百萬元，一個即將卸任的縣長參訪土耳其地方自治，進行國際人道關懷，對嘉縣的未來發展有何正面助益？顯見張花冠已無心做好縣政。

接著林沐惠又批吳芳銘表態參選縣長後，無心縣府業務推動，經常四處跑攤，還說有縣府員工透露，副縣長室的公文無法盡快批核，已影響業務推動和時效，就連祕書長顏旭明也在縣長出國期間休假，三巨頭都不在，縣府處於虛空狀態，加上人事頻繁異動，動支基金預算，都是破壞公務體制，呼籲三巨頭自我節制，否則縣政工作就真的要停擺了！

縣府強調，張花冠出國期間仍掌握縣政狀況，吳芳銘為第一代理人，在縣長出國期間兢兢業業從事公務未有懈怠，可受公斷，何來不在「嘉」？至於顏旭明請假2天是因為要照顧剛開完刀的太太，要林沐惠出言批評時，應秉持客觀事實，慎重發言，並兼顧人道和情理，切莫失格無的放矢。

(中國時報)