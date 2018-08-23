駁毆父傳言 張智冠28日偕父登記

2018年08月23日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「警察議員」張智冠宣布轉戰富里鄉長，近來飽受流言之苦，最近更傳出他將父親揍得鼻青臉腫，老父出院後怒向玉里分局控告兒子扁他，讓張智冠氣得向警方查證，澄清絕無此事，父親也表態力挺兒子，選舉登記日父子將一同前往登記參選，以行動粉碎不實謠言。

前花蓮縣警局刑大偵查佐張智冠，四年前從警界成功轉換跑道，平時為南區與警消權益喉舌，頗受地方好評，但近來坊間說他是有名「不孝子」，最近還將父親張宏煙打成重傷送醫，老父憤而提告，偵辦刑警因看不下去，偷偷將筆錄複製流出，說得言之鑿鑿。

張智冠表示，宣布參選以來受到各種惡劣謠言中傷，像是追求某農會已婚女幹部、還說他財務狀況不佳，議員的薪水一直都被扣款，原本他一笑置之，清者自清，不過謠言愈傳愈凶、愈傳愈走樣，現在甚至說他逆倫毆打父親，讓他不得不出面主動澄清。

「士可殺不可辱！」張智冠說，從警26年與從政4年來，從來沒這麼憤怒過，不捨父親出面駁斥謠言，甚至出示健保卡和就醫紀錄，澄清兒子「不會、不敢也不可能打他」，除了查證警方並無受理相關案件，他更請義民爺見證，若毆打父親願遭天打雷劈！

張智冠表示，只有薪水被扣款是事實，不過這是因早年替岳父做保人所致，他無怨無悔，更不齒牽涉無辜、損害婦女名節的不入流手段，強調惡意中傷無法打倒他參選的決心，28日父親將陪同他登記參選，用實際行動粉碎謠言。

(中國時報)