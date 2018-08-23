蛋黃酥節26日登場 造型吸睛

2018年08月23日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

台灣馬卡龍！2018新北市蛋黃酥節將於26日在新北市民廣場登場，除了傳統的經典蛋黃酥，創意蛋黃酥更是爭奇鬥艷造型吸睛，12家優選店家將一決高下，活動當天還有免費試吃與蛋黃酥大放送，有吃又有拿。

新北市每年蛋黃酥競賽冠軍，營業額都成長近2成，已成新北兵家必爭之地，去年冠軍銷售額更成長3成，吸引許多店家參賽，也讓今年的賽事，更加有看頭。

經發局長張峯源表示，新北市協助糕餅產業轉型升級與拓展市場，連續8年辦蛋黃酥節，不僅激發糕餅業者創意，讓蛋黃酥不再是中秋節應景食物，而是如同法國馬卡龍、德國黑森林蛋糕是新北的代表性精緻美食。

張峯源說，本次比賽分「經典蛋黃酥組」及「創意蛋黃酥組」，共計有12家優選店家進入決賽，當天提供24種優選蛋黃酥免費試吃票選，讓民眾參與一同票選現場最佳人氣蛋黃酥，也在22日舉辦限量100元蛋黃酥禮盒直播搶購活動。

新北市糕餅商業同業公會理事長吳永茂表示，糕餅產業年產值高達約20億，去年度的蛋黃酥競賽幫助參賽業者提升業績超過三成，也幫助新北市糕餅業者創造超過億元的商機。

吳永茂說，今年創意組造型多變，除有香蕉、草莓、金桔等特殊造型蛋黃酥外，也有呼應中秋節主題的兔子造型蛋黃酥，以及向知名動漫畫致敬的籃球造型蛋黃酥及惡魔果實蛋黃酥等，各種入圍品項都十分吸睛，歡迎26日一起來捧場。

(中國時報)