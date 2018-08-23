讀幼兒園補助萬元 嘉市府會今攻防

2018年08月23日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府鼓勵2至4歲到立案幼兒園就讀，最多補助1萬元，市長涂醒哲曾宣布擬溯自8月1日起實施，22日張秀華議員質疑施行辦法不周全急推出，有政策買票之嫌，涂醒哲表示，該做就要做，沒有時機問題；此項追加減預算今（23）日審議即見真章。

涂醒哲於本月6日率先宣布，補助2至4歲幼兒就讀立案幼兒園，最多每人每學期1萬元，並有信心獲議會追加減預算審議通過，此次臨時會市府編列約5600萬餘元經費送審議。

議員張榮藏贊同補助幼兒學費的措施，但他質疑市府宣稱有邀請議員，且過半數議員認同，他為何不知情？他批涂醒哲未經議會審預算即先擅自宣布是「鴨霸」；王美惠議員也認同措施，但質疑教育處未能為市長的施政做好溝通的橋梁；蔡榮豐議員則說其他縣市早做了，嘉義市算慢了。

張秀華說，她認同用福利政策鼓勵年輕人生育以減緩少子化的問題，但涂市長宣布8月起補助幼兒就學費用最多1萬元，全市55家私立幼兒園已有25家申請漲價，家長有實質受惠嗎？令人疑慮，市府補助辦法尚未縝密周全之際，搶先推出，明年即銜接中央的幼兒補助政策，僅施行1年，有政策買票之嫌。

涂醒哲表示，該做就做，沒有時機點的問題，否則對年輕人不公平，今年8月開始實施，提早1年讓嘉義市民享用，且此政策是要圖利年輕父母，而非圖利幼兒園，會把關幼兒園不能趁機漲價，至於邀請哪些議員研議補助案，不是他邀請的，他不清楚。

教育處長余坤龍說明指出，今年4月已經園所收費調整審議委員會核准25家幼兒園調漲雜費，各校調幅不一，此調整收費機制是每年辦理1次。

嘉義市幼兒教育學會理事長蘇東波說，2011年教育部凍漲幼兒園收費，嘉義市2015年放寬後幼兒園為調整幼保老師的資薪，向市府申請調漲雜費（月費），每次調漲上限5％，學會今年1月16日敲定與市長有約，邀請熟悉的12位議員一起商議。

(中國時報)