被指收回扣 陳學聖嗆告

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

市議員王浩宇接獲民眾陳情，指楊姓婦人的兒子發生車禍，請立委陳學聖幫忙爭取國賠，立委辦公室派何姓女子協助，以立委助理名義要求相關單位給予賠償，事後卻收6萬元回扣。對此陳學聖強調，該女子在法律事務所工作，兩造間有簽約收費屬正常，王把事情混為一談，他自己沒收回扣，若有將退出政壇。

楊媽媽表示，兒子2012年在楊梅區快速路發生車禍，原因為道路施工單位的替代道路設計不當，造成汽機車爭道，兒子騎機車被砂石車逼車，緊急剎車後被捲進車底，造成左手嚴重受傷，事發後到現在還不能正常工作，身心嚴重受創。

隔年楊母請求陳學聖協助爭取國賠，去電立委辦公室，工作人員認為這是專業案件，介紹在法律事務所工作的何小姐給予協助。楊媽媽說，當下不覺有異，然而在與施工單位的協調會上，何小姐穿的是陳學聖立委助理的背心，雖然最後成功取得國賠30萬元，她要求給予6萬元的諮詢費用。

陳學聖說，王浩宇指稱的回扣，是當事人之間在律師事務所簽訂委任書，且20％做為報酬是法律服務費用，辦公室沒有發出任何公文要求相關單位，完全站在協助當事人立場提供諮詢，更沒有經手任何賠償費用。何女至今仍非服務處員工，而是志工身分，王浩宇惡意栽贓，要求他登報道歉同時退出政壇，也將對他提告。

(中國時報)

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