競選看板 跳脫藍綠凸顯政見

綠營議員許淑華看板搭上世足熱，以中華民國迷你足球協會推廣大使之姿大打「體育牌」，淡化政治色彩。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

年底選舉倒數，街頭已有許多看板，有不少議員參選人看板跳脫藍綠，甚至沒有黨徽，文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳分析，客觀民調顯示「無色覺醒」的中間選民占大多數，且多數選民厭惡藍綠惡鬥，加上參選人企圖擴大非政黨支持者選票，才會淡化藍綠色彩。

國民黨士林、北投區議員參選人林杏兒，看板以「馬卡龍粉」為底色，她表示，現在選民不看藍綠，看重參選人特質與政見，所以看板和文宣捨棄傳統藍綠色彩，希望看到的人，像看見馬卡龍一樣，心情變好，也呼應競選口號「一起拚幸福」。

同選區民進黨參選人陳賢蔚，初選時以紅、白色作為看板主色，新看板以他「撲壘」為主畫面。他說，用紅、白色是希望快速抓住民眾目光，撲壘照片則凸顯拚勁。

爭取連任的士林、北投區民進黨議員陳慈慧推出淡紫色看板，她認為，看起來有質感，也跳脫傳統藍綠色更能彰顯個人特色，有煥然一新的感覺。

一樣走運動風的民進黨松山、信義區議員許淑華說，推動幼兒足球長達5年，今年有世足賽加溫，盼透過協會推廣大使的身分，加強台灣體育能見度，看板並非全是出自選舉考量，加上現今民眾對於政黨認同度不高，因此透過創新的形象，讓民眾耳目一新。

國民黨大安、文山區議員參選人耿葳看板除了藍色，她在年輕族群較多的區域主打溫暖人心的桃紅色，她說，標新立意外，想擺脫給人的政黨印象，盼選民以開放的心胸和她討論政見。

(中國時報)

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