路邊棄嬰夭折 妙齡女3萬元交保

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中國時報
／新北報導

21歲賴姓女子疑因性愛成癮交往複雜，18日如廁時意外產下一子，她擔心嬰兒生父不詳之事遭家人責罵，竟把嬰兒放在手提包內棄置路邊機車腳踏板上，未料男嬰整天無人聞問窒息死亡，賴女經檢方訊後諭令3萬元交保。

三峽警分局二橋派出所21日傍晚7時獲報後，在鶯歌區中正二路的一部機車腳踏板上的黑色女用提包裡，發現一具身上除被子之外，僅簡單包著尿布、身上還有半截臍帶露出的男嬰屍體。

警方立刻調閱邊監視器畫面，發現有名女子在20日傍晚6時許，將手提包棄置在機車上，警方循線在21日晚間11時許在三峽逮獲涉嫌棄嬰的賴女。

警方調查，賴女疑從高中就和多位男性發生一夜情，高中輟學未久就產下一子；這次則是在懷孕4個月後才發現，已無法墮胎。18日下午1時許她因腹痛在三峽家中如廁，沒想到卻生下男嬰。

賴女供稱，她自己都搞不清楚男嬰的爸爸究竟是誰，又擔心遭到父親責罵，才在20日下午把男嬰裝入手提包內帶到中正二路棄置，希望有善心人士帶回扶養。

警方調查，棄嬰地點緊鄰火車軌道、地點偏僻，男嬰即使大聲哭喊也沒人聽得到，加上男嬰身體狀況不佳、氣候炎熱，男嬰禁不起一天一夜無人照料，還來不及長大就提前夭折，死因疑為氣候悶熱導致窒息死亡。

警方發現，賴女性關係複雜，3歲的兒子也是「父不詳」，加上身型豐腴，家人並未察覺她已懷孕，才會釀成這樁不幸的人倫悲劇，承辦檢察官複訊後諭令賴女3萬元交保候傳。

(中國時報)

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