虎尾鎮長選戰 兩強提政見

2018年08月23日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎尾鎮長參選人丁學忠22日成立鐵馬車隊，提供30輛自行車讓遊客免費騎乘漫遊虎尾，藉此推廣節能減碳觀念、發展單車輕旅行；對手林新丁則力推復康巴士虎尾分駐站，鼓勵身心障礙者利用復康巴士走向戶外，讓生活更加多采多姿。

距離下屆鎮長選舉投票日已不到100天，參選人紛紛提出政見，無黨籍虎尾鎮長參選人丁學忠認為打造節能減碳城鎮、建立清淨家園是現代城市的象徵，因此提出綠色公共運輸系統、公共自行車系統政見，22日成立鐵馬車隊進行拜票後，將免費提供自行車給遊客騎乘。

丁學忠表示，虎尾鎮位於雲林縣的心臟地帶，交通便捷、發展迅速，為了讓虎尾鎮與國際接軌，必需朝更先進的都會型態發展，這個願景獲得許多民眾認同，1名熱情支持者更提供30輛自行車，盼透過鐵馬車隊讓更多人一起來打造清淨美好的家園。

除了推動節能減碳觀念，鐵馬車隊也積極推動無碳觀光，丁學忠說，虎尾鎮很適合發展自行車輕旅行，市區有同心公園、布袋戲館、故事館、涌翠閣、魅力商圈、福民老街等景點，透過自行車漫遊，能夠看見更豐富的虎尾鎮。

民進黨籍虎尾鎮長參選人林新丁則主打復康巴士，表示復康巴士虎尾分駐站已於日前啟用，對身心障礙人士而言，復康巴士就像是他們的雙腳，虎尾分駐站的成立，將讓身心障礙人士的就醫、就學、復健、外出休閒之路更加便捷。

(中國時報)