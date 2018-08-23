邦交與國格兼得的藝術

2018年08月23日 04:10 中國時報 張登及

薩爾瓦多在蔡總統完成「同慶之旅」，取得台美關係若干新突破之後，宣布與中共建交，引來台薩兩國對斷交原因的相互指責，以及總統呼籲團結的宣示。比較令人寬慰的是，與以前的斷交事件不同，美國在最近幾個案例中，開始指責北京改變現狀。在美國決心制衡中國崛起、防阻「權力移轉」之際，華府多項友台立法和宣示都不令人意外，也是國際體系結構制約下合理的結果。競爭中的大國沒有扈從的選擇，美國當然更不是扈從我國。台方情感上和義理上要感謝華府，冷靜思考時也要感謝「天地不仁」的國際結構。

結構驅動的美國制衡，或可說是蔡總統「踏實外交」在台美關係中得分的主要因素。這不僅是因為美國在體系中的份量數百倍於我邦交國總和，而且台美實質關係的加強，應該是對台灣的生存和安全最有直接的幫助。不過順著這種想法，近年來同時盛行一說，認為眾小邦交國輕如鴻毛，何不集中有限資源，踏實經營台美、台日與其他民主陣營？至於北京以奪取邦交傳達對兩岸現狀不滿的訊號，正好不用再糾纏於小邦需索，也可精省有限的預算。

換句話說，與其在議價過程被友邦政客當牌打還喪失國格，不如拂袖而去，展現執政者堅持獨立自主的氣魄。如果北京窮追猛打，邦交數跌跌不休，證明的也只是當今正朔的不合時宜，國內外反而更會同仇敵愾支持台灣。這種看法不僅存在於諸多公共論壇，也時有專家響應。但是其推論必須考慮一些前提實現的機率和風險。

第一、不用在意正式邦交最常見的說法是這些國家影響力很小。反倒是全球公民社會越趨活躍，眾多非政府行為者不僅同情台灣，不受傳統外交繁文縟節的拘束，能回頭制約本國保守的中國政策，所以應該集中經營公眾外交。這種看法風險在於中國國際影響力的增加不僅限於官式往來，也正快速擴及各國的社會層面。完全沒有任何把握認為，各國民間社會對中國崛起都懷抱相同程度的芥蒂，然後自動轉變成對台灣無保留的支持。

第二、不用在意正式邦交的原因還在於台灣歷屆政府有彈性地經營「實質關係」，不僅便利了國人，也取得了相當的實效。於是國際人格好像不需依託外交承認；如果兩者有衝突，可以犧牲後者。這種看法的風險在於當正式外交承認少到一個相當低的水位，像是高加索地區的部分國家時，台灣是否會開始失去過去實質關係取得的待遇和保障。

第三、不用在意正式邦交的原因也可能是被認為有利建設新國格。這個想法類似中共建政，外交上實行的「打掃乾淨屋子再請客」。原來不合時宜或不義的法人身分，正好經由斷交被清洗，也強化對手打壓的實證。這種看法有兩個風險。一是行為者本身的條件能否長期禁受極限壓力，支撐至國際結構變得對新身分大為有利。二是公眾是否對此願景有高度共識。民眾現在對斷交較為麻木，可能對中方積怨已深，或不寄望於自己的政府，都是理由。

切分邦交與國格風險之高，幾近不可能的任務。國人應理解並支持全體外交人員櫛風沐雨，同時為國交和實質關係苦戰的辛勞。但政治是可能的藝術，外交尤其如此。期望政府更為外交之後盾，尋得守護邦交與國格的長久之道。（作者為國立台灣大學政治學系副教授）

(中國時報)