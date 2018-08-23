2018年08月23日 04:10 中國時報 湯紹成

台灣與薩爾瓦多斷交，我外交空間再次被限縮，茲事體大，可從以下幾方面來分析。

首先，是美國的立場。薩國乃中美洲小國，人口只有652萬，但位處美國的後院，若中國勢力介入，甚至未來在此設立偵查站，就像美國在南韓所設的薩德系統，必會引起美方震撼，阿根廷的事例就是最佳證明。正當中美貿易大戰方興未艾之際，美方理應力阻大陸勢力的擴張，但如此結果，這不是美方的螺絲鬆了，就是力有未逮。

再從大陸的角度觀之。此次中薩建交，乃繼85℃事件之後，北京再度給予蔡英文重擊，針對性極其明顯，尤其府方原本計畫舉行蔡總統出訪的記者會泡湯，確實尷尬至極。但北京還是有所保留的，若此事發生在蔡英文出訪當天，豈不更難堪？

日前大陸強迫外國航空公司更改台灣名稱以及台中東亞青運被取消等事件，可見北京對於民進黨政府全方位的夾擊奏效，乃因大陸上下對於蔡英文的怨懟已經接近臨界點，稍有風吹草動，就會引發後果。而這個狀況還會繼續，未來還有更多的邦交國會轉向，台灣的外交前景極為悲觀。

再看台灣的情況。如今我邦交國只剩下17國，各分布在中南美9國、大洋洲6國與歐、非兩洲各1國，民進黨政府上台兩年多以來就斷交了5個友邦，確實打破紀錄。而邦交國是有去無回，不似國際組織，若兩岸和諧當還有機會，這些都是要記在民進黨誤國的帳簿上。從另一角度觀之，其實我外交部人員素質與鬥志均高，落此下場，乃將帥無能累死三軍的寫照。

而蔡英文在記者會的說法，更令人捏把冷汗。她曾提及不再姑息，這好像是向美國叫板，台灣受到欺負美國大哥怎麼默不作聲？再者，所謂阻止大陸在東亞取代傳統勢力，就是把台灣與美國更進一步綁在一起，形成台美一體，傷害台灣就是傷害美國，更有在中美之間火上加油的意味。這是極其危險的觀點，因為台灣站在第一線，若兩岸真的擦槍走火，台人首當其衝，就算美方持援，也緩不濟急。

觀察蔡政府最近一系列的反應，確實荒腔走板。比如主張以空橋來獎懲外國航空公司，以及阻攔金廈通水儀式等，傷害到的全是台灣人民。特別是2020東京奧運正名公投，民進黨已全面撤簽，其實只是不敢負責，就怕屆時我選手無法參加奧會。而85℃事件已將蔡英文打成瘟神，店家懼之唯恐不及，以免釀成巨災。以上在在顯示，蔡當局已經黔驢技窮、進退維谷。

面對邦交國離去，蔡政府只會指責大陸打壓、經援奧步；另怪罪對方需索無度、不仁不義；對內也只會說團結一致、槍口對外，連個像樣的說詞都沒有，更遑論反制措施。當各國都如此對待台灣時，難道蔡政府要檢討全世界？

依照當前的情勢判斷，兩岸關係確實只會每況愈下。若蔡政府不接受九二共識，以納稅人的立場，吾等有權要求政府，另創一套可以緩和兩岸關係的機制，以免民眾陷於恐懼。但有跡象顯示，領導人可能未戰先逃，美國AIT新廈就有如此設計。若此，那也只有政黨輪替才能救亡圖存。（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)