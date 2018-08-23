2018年08月23日 04:10 中國時報 華志豪

八二三炮戰迄今一甲子，相對於民間舉辦各項紀念活動的熱絡，民進黨政府則冷漠許多，蔡總統甚至拒絕出席在金門舉辦的紀念活動，藉以淡化兩岸歷史鏈結。在兩岸軍事對峙年代，金門人為台灣擋住了敵人進犯，犧牲生命、受盡委屈。但蔡政府不僅不心存感激，甚至根本無視於金門百姓為台灣安全做出的犧牲奉獻。

冷戰時期，金門不僅作為保衛台海安全的門戶，更是自由世界反共陣營的前哨。國軍的古寧頭大捷、八二三炮戰等光榮戰績被國人傳頌多年，但大多數人卻忽略了若非金門百姓數十年咬緊牙關地過著苦日子支持國軍，台灣又怎能有安定的環境可以發展經濟、實施憲政，更遑論後來有民進黨成立的機會？

在十萬大軍戍守的年代，為了確保金門的戰力持續，島上囤積大量戰備存糧，有的一堆就是好幾年。在那個所有民生用品都是配給制的年代，新糧往往優先提供官兵食用，百姓分配到的經常是「翻堆」上來的陳米。這些陳米經過長年的積累發酵，含有致癌的黃麴毒素，早期金門人食用後多有因此罹患肝癌而病逝的。但是今天，我們有看到任何金門人以此為悲情訴求要求政府「轉型正義」嗎？

八二三炮戰期間，金門百姓沒有置身事外。年輕人組自衛隊走上第一線，中老年人要支援戰場，在猛烈敵火下搬屍體、運炮彈。在炮戰最慘烈的那40幾天裡，炮火下犧牲的固然不計其數，因搬運肢體殘缺的屍體而被活活嚇死的亦所在多有。在大時代中，金門百姓從未抱怨為何要為了台灣和大陸敵對。

對金門人而言，中國大陸是故土，中華民國是他們過去數十年來捍衛的國家認同。當兩岸炮火停歇，和大陸故土共同追求和平發展，是再自然不過的事。馬政府時期，在「九二共識」基礎下，金廈貿易為金門帶來商機，多年困擾金門發展的缺水問題因泉州引水而獲得解決。但到了蔡政府上台，和平基礎被破壞了，兩岸對立日益升高，連金門人舉行金廈引水典禮陸委會都要阻撓。今天，蔡英文又拒絕參加在金門舉行的八二三紀念活動，心中哪有金門百姓？

蔡英文執政以來最喜歡唱「轉型正義」的高調，但是金門顯然不在她所謂的「轉型正義」規畫之列。對金門人而言，放眼未來，著手規畫經濟發展以及人民福祉，就是最好的轉型正義。蔡英文政府如果因為在金門沒有選票而連這一些小小心願都不願成全，又奢談什麼正義呢！（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)