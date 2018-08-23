2018年08月23日 04:10 中國時報 陳瑞珠

日前勞動部召開基本工資審議委員會議，在勞資雙方僵持下，最後由勞動部長拍板決議月基本工資從現行22000元調漲至23100元，漲幅5%；勞工基本時薪則由現行140元調升至150元，漲幅7.14%。對此蔡總統和行政院長賴清德皆開心地認為終結了「22K」的低薪時代，但對工商業界的挑戰才剛開始，尤其服務業和中小企業所受到的衝擊仍有待觀察。

基本工資究竟能漲多少，每年都在勞、資、政三方激戰中勉強完成，結果常常是勞工不領情，資方無奈接受。究竟基本工資該不該漲？依據什麼條件來漲？按《基本工資審議辦法》規定，審議基本工資是否調漲的因素應包括國家經濟發展狀況、躉售物價指數、消費者物價指數（CPI）、國民所得與平均每人所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等，項目很多，但目前政府主要是優先參考CPI及經濟成長率（GDP）。

以國外的情況來看，目前美國、南韓在調升基本工資時都是以CPI為主要參考。美國每年根據CPI的增長自動增加工資，可以避免因通貨膨脹而導致最低工資購買力隨著時間的推移而減少。截至目前為止美國已有17個州的最低工資調整是與通貨膨脹掛鉤。雖然美國聯邦政府在2009年訂了最低時薪工資為每小時7.25美元，但很多州自行訂定高於聯邦規定的基本工資。南韓勞動部自1988年起開始實施最低工資制度，也是按每年通膨率及經濟狀況調高6～7%。

我國基本工資的調整未來可以考量簡化為以CPI作基準，因為CPI跟人民的生活水平、家庭開銷有比較直接的影響，若以GDP作調升的基準，一來經濟成長不是所有人民都有感，而且政府容易陷入美化數據的批評。若有CPI作依據，勞、資、政三方就不用年年都要展開拉鋸戰。

在現行制度下，勞方一直希望爭取調薪幅度能加大，以提高對低薪勞工的幫助；但資方認為調漲基本工資後，相關勞健保、勞工退休金提撥及工資墊償基金提繳等勞務成本會加重。如果基本工資短期調整過高，將會影響失業率的變化。因此政府若希望能明顯有效達到提升基本工資的目標，未來可以考量提高政府負擔勞健保的比例，例如目前勞保負擔是資方70%、政府10%；健保負擔是資方60%、政府10%，若政府願意提高勞、健保的負擔率各到20%，這樣資方就可以減少10%的負擔，自然就有財務空間樂於配合調薪了。這種措施可以設落日條款，在一段時間內由勞、資、政共體時艱，創造三贏。

對於基本工資的調整，希望政府不僅是滿足於22K走入歷史，還能進一步找出最好的調整公式，免得每年基本工資審議會議都要上演三方爭吵的戲碼。

（作者為勞務管理公司總經理）

(中國時報)