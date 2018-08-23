社論－蔡總統不能再把頭埋在沙裡

2018年08月23日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統出訪巴拉圭與貝里斯，原本希望鞏固邦誼，卻發生「雙85」事件，先有85℃遭大陸抵制，企業因而聲明支持「九二共識」，後有與我國85年邦誼的薩爾瓦多和我斷交。經濟利益與國際現實再度殘酷地證明，蔡總統的兩岸政策沒辦法為台灣找活路，反而會把台灣帶入了死亡絕境。

「雙85事件」雙雙呈現了清楚的現實，首先，蔡總統造訪85℃單純是為台灣企業打氣，卻引發大陸網友撻伐及有關單位抵制，大陸市場商機龐大，85℃不敢犯眾怒，只好發表支持「九二共識」的聲明。這和外航更改台灣名稱、宋芸樺表明自己是中國人一樣，都是由於大陸的龐大市場與經濟利益，加上反台獨的民族情緒與官方嚴厲懲罰，讓不想和錢過不去的人選擇順著大陸的意思。比市場，比經濟籌碼，現在的台灣比不過大陸，只能被捨棄。

薩爾瓦多1933年和我國建交，是邦交最悠久的友邦之一，也是少數沒有在兩岸倒來倒去的國家。但85年的邦交，如今說斷就斷，事前還沒什麼警訊，這讓人不禁擔心，大陸手上恐怕已有一串建交名單，隨時可以丟出來給蔡政府難看。我與中美洲國家關係一向緊密，原本是我國最重要的邦交底盤，現在牆腳快被挖走一半，骨牌效應令人心驚。

大陸在國際社會本來就是要角，過去台灣靠著經貿籌碼，爭取到第三世界一些國家的外交承認，其間被敲了多少竹槓也只能忍痛吞下。但隨著大陸經濟崛起，全球第二大經濟體的商機與影響力讓中國國際地位如虎添翼，也讓台灣日顯微薄的經貿籌碼相形失色。於是，薩爾瓦多也像85℃一樣，選擇了中國。外交部指控薩國向我國要錢，其實友邦要錢不意外，現在連錢都沒辦法跟大陸比，才是要命。

蔡總統上任後在一中問題上始終不肯鬆口，也不肯尋找兩岸對話交集。明知大陸會持續施壓，卻心存僥倖，以為不公然挑釁便能維持現狀。

果然，大陸祭出陸客不來、邦交國落跑、不能參加世衛大會、外航改名、東亞青運取消等一連串懲罰，蔡政府既沒有決斷力調整兩岸路線，又沒有能力提出能讓對方刺痛的反制辦法，卻只能罵罵咧咧自爽一番，還想出延後金門通水典禮及不讓外航用空橋的昏招，讓人民受害。

民進黨政府視中國如蛇蠍，又顯得盲動無能，其背後隱藏的心態，是自認為遠遠比不過大陸，一打交道就會慘輸。政治領袖的虛弱自卑會對社會形成示範，人民也跟著消沉喪志。民進黨政府用自己的作為告訴民眾，台灣與大陸接觸就會被統戰，後果絕對很慘，逃避是唯一暫時生存之道。至於兩岸交流的各種議題，包括如何維護台商利益、能否爭取大陸商機開創台灣經濟活路等，民進黨政府就完全放棄思考了，因為這要和大陸打交道，而民進黨政府不敢和大陸打交道。

影響台灣生存發展的最重要因素是兩岸環境，執政者如果在這個議題上擺爛不管，像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡不顧現實的惡化，就等於把國家帶入絕境。不只因為台灣孤立的劣勢會日益險峻，還因為這種舉國上下的消沉喪志會讓台灣失去拚搏鬥志，而這對身處逆境的台灣是生死關鍵。要知道，當年台灣被迫退出聯合國、美國拋棄台灣與大陸建交，國勢風雨飄搖更甚今日，台灣不但挺過，還創造了經濟奇蹟，靠的就是拚搏鬥志，而人民的鬥志要靠政府正確的決策與感動人民的能力。

蔡總統上台2年斷交5國，如今只剩17個邦交國，如果照現行政策及當前現實，可以預見台灣的處境會愈來愈困難，國人甚至要有失去所有邦交國、被逐出奧運甚至世貿等組織的心理準備，一如巴勒斯坦的悲慘處境。

其實大陸並沒有把兩岸和平之門鎖死，最近國台辦還對陸委會主委陳明通在美國的演講做了中性的回應，習近平主席也透過連習會重申和平統一政策不變，大陸全國政協主席汪洋也曾表示統一會水到渠成，大陸並無急迫感。時間並不站在台灣這邊，一味逃避只會讓台灣流失生機，最後淪為沒有尊嚴的統一。

民眾已經看清，民進黨的兩岸政策絕對行不通，蔡總統不能再把頭埋在沙裡，盡快面對現實承認錯誤，說服綠營放下僵化及恐懼，勇敢尋求與大陸重啟對話的新基礎，才是一個負責任的領導人應有的使命感。

(中國時報)