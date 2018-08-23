2018年08月23日 04:10 中國時報 主筆室

薩爾瓦多與我國斷交，這是蔡英文政執政兩年多以來第5個斷交國，也是外交部長吳釗燮上任未及半年來的第3個斷交國。當媒體問及是否要請辭負責時，吳釗燮竟回應，如果是他該負的責任，他不會逃避，但「台薩斷交是不是我的責任，還要跟長官討論。」

今年5月下旬，我國與布吉納法索斷交時，吳釗燮還曾口頭請辭，但沒有獲准；繼續留任後，很快又斷交了1國，而這次吳釗燮連口頭請辭、做做樣子都免了。都做到特任官了，對自己該不該負責都不知道，這種外交部長是臉皮厚還是後台硬？

換作是國民黨執政，上台半年不到，丟了3個邦交國，這是多麼嚴重的事，別說外交部長的位子坐不住，恐怕連閣揆都得走人，結果吳釗燮居然說下不下台，要跟長官討論，難道要長官開口趕人他才走嗎？這樣政務官的風骨何在？

不過，吳釗燮也不必跟他的長官討論了，因為「黨政人士」當天很快就已定調了：在老共的銀彈攻勢和國際壓力下，這件事，吳釗燮不但是非戰之罪，而且還因應得宜、危機處理很到位。言下之意，好像簡直應該要頒個獎給吳釗燮的樣子。

按照吳釗燮和所謂的「黨政人士」的邏輯，學生考試不及格，也可以辯說是因為考題太難再加上其他同學太會考試，所以是非戰之罪。然而，老師會因此就算這位同學過關嗎？沒考好就是沒考好，牽拖到別人有用嗎？不肯面對問題，下次照樣被當。

執政2年，丟了快1/4的邦交國，如此重大挫敗，居然總統不道歉、外長不下台，整個蔡政府都像沒事一樣。難道這個尸位素餐的政府也是要等著別人來攆他們走嗎？

(中國時報)