單靠美國善意 台灣危矣

2018年08月23日 04:10 中國時報 江靜玲

中美洲小國薩爾瓦多在蔡英文總統過境美國西岸、出訪台灣友邦返國後，宣布與中國建交，成為台灣過去3個多月來，繼多明尼加、布吉納法索後，失去的第3個邦交國。這如果不是大陸官媒形容的北京要讓台灣外交「剃頭」，一種新態勢至少已逐漸成型─兩岸外交戰對大陸已經不再是零和遊戲，更像美國女作家蘇珊．柯林斯筆下「我不給你活」的飢餓遊戲三部曲。

薩爾瓦多總統桑切斯以薩國必須正視歷史事實與未來挑戰的堂堂理由，切斷與台灣85年的友誼轉向中國。蔡英文總統親率政府官員和幕僚回應台薩斷交，聆聽蔡英文冷靜堅定的言詞背後，其實是憤怒不屈服，並技巧和戰略性地把此次斷交事件從兩岸關係拉抬到區域問題。但基本上，這篇回應與薩爾瓦多斷交、呼籲台灣團結的講稿，仍不脫是一篇經過仔細推敲的文青式新聞稿，站在蔡政府立場還能怎麼說？就像台灣人，不是對斷交無感，而是面對可預期的骨牌式斷交逐漸「不知該如何感」。

蔡英文呼籲台灣內部要團結，此時台灣亟需釐清的也正是國族認同。從多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多這3次斷交事件蔡英文的談話中，會發現蔡總統的用詞從「北京當局」、「中華民國」到「中國」、「台灣」，再到「中華民國（台灣）」，全然缺乏連貫性，這不應是國家元首對全民講話時最基本的事嗎？因為兩岸關係致使連國名稱謂都搞不定的台灣要如何團結。

剩下17個邦交國的台灣，此刻其實已跨越了邦交國數目和下一個會是丟掉哪個邦交國的擔憂，揣測下個斷交國是哪個，意義也不大。台薩斷交後，外交部譴責大陸更是行禮如儀，只有更加凸顯國際政經現實而已。

這3次斷交事件，都發生在蔡英文總統途經美國出訪友邦後，也都獲得美國方面，尤其是國會友台議員送暖。美國聯邦參議員魯比歐在薩爾瓦多與中國建交後，直指薩國犯下嚴重錯誤，對美薩關係造成傷害，並提出對薩國限制援助修正法案，旨在斷絕美國中美洲三角「共榮聯盟計畫」對薩國的金援。

該計畫還包括了宏都拉斯和瓜地馬拉兩個與台灣有邦交，但在美國後花園內蠢蠢欲動的國家，此舉有殺雞儆猴之意。美國對先前跟台灣斷交的巴拿馬和多明尼加均未施以類似懲罰行動。態勢明顯，美國意識到必須採取具體行動，對抗中國在西半球的影響力。最終，這仍是以美國利益為前提的挺台。

國際關係講求實力法則，非建立在他國善意上。台灣不是美國川普政府的首要議題，中國才是。川普執政後美中兩強對峙已直接牽動美台關係，及在美中大架構下的兩岸關係。美國川普政府對台灣蔡英文政府或許釋出了許多善意，但善意在弱肉強食的國際現實中，未必結善果。

北京在這場掠奪台灣邦交戰上會走到什麼程度，端視中美台三邊關係接下來如何互動。美國知華派學者藍普頓分析，台灣是美中關係的一大考量因素，美中關係緊張，美國和台灣都有人想增加對台有利的地位，「但這可能是危險的」。

台灣在美中兩大強權夾縫中求生存，不能單靠善意，台薩斷交再度證實此一法則，一如藍普頓示警，此刻聯美抗中是很危險的組合。

「以小事大以智」，當大者不仁時，小台灣更要有智慧。

(中國時報)