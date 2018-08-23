2018年08月23日 04:10 中國時報 胡祖慶

隨著薩爾瓦多與我國斷交，兩岸緊張急遽升高。與此同時，台灣出現空前的政黨解組。民進黨支持度創下2016年甚至是創黨以來新低。國民黨全代會展現的凝聚力則不如任何一所大學的校慶運動會。因此，柯文哲和宋楚瑜的合作受到關注。民調顯示，越來越多選民期待第三勢力替沉悶許久的台灣政治注入活水，從兩岸關係發展的歷史角度來看，下述兩點值得注意。

第一、白橘合作最有可能排除極端選民干擾，形塑長期穩定的兩岸關係。面對台灣多黨兩極化的政黨生態，馬政府處理兩岸關係除了和平紅利分配不均以外，最棘手的是得面對綠營支持者激烈抵抗。相關的公民不服從最終導致太陽花學運，也替民進黨全面執政埋下伏筆。

民進黨如果肯往白橘合作的兩岸路線前進一步，或許就能擺脫困境。在這方面法國經驗可供參考。2017年出身自由左派的馬克洪取得執政，他不僅延攬右派共和黨的菲力浦出任總理，同時修改勞動法規，開拓中間偏右的選民基礎。影響所及，激進左派勢力像是社會黨、共黨，乃至於法國不屈黨都對前進黨不構成威脅。加上共和黨黨魁渥基耶斯領導風格和吳敦義神似，讓馬克洪在角逐連任方面持續保持競爭力。

第二、白橘合作最有可能和對岸達成合情合理的替代共識。首先，柯宋合作可望建構台灣民主化以來頭一個涵括中間偏綠到中間偏藍的選民基礎，再憑藉「最大可能多數」和台灣意見領袖，以及北京當局進行溝通。最近林昶佐對於「兩岸一家親」態度的轉變，還有大陸央視正面報導柯文哲選情都是典型案例。

再者，宋楚瑜多次證明他和大陸領導人間的互信基礎，以及謀求符合台灣尊嚴、利益妥協方案的能力。2005年，「扁宋會」10點共識指出兩岸和平發展的必要性，開創之後10年兩岸關係大幅和緩的可能性。2008年海協會會長陳雲林訪問台北，在圓山會見照稿宣讀「沒有宋楚瑜，就沒有今天的兩岸關係。」

2016和2017年，宋楚瑜排除萬難代表政府出席亞太經合會，替緊繃的兩岸關係保留改善餘地。事非經過不知難，如今台灣和兩岸關係又走到命運的十字路口，期盼各界循由理性討論做出最佳選擇，則人民甚幸，國家甚幸。（作者為東海大學政治系主任）

(中國時報)