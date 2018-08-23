2018年08月23日 04:10 中國時報 何思慎

中華民國與薩爾瓦多斷交，蔡總統發表談話，呼籲朝野捐棄成見，團結在中華民國的基礎上，使北京無法在不同的黨派間見縫插針，分化台灣，但在東京的駐日代表謝長廷卻透過「臉書」貼文指陳，台灣內部的中國政黨不斷擴大台、日矛盾對立。謝長廷舉例日本核災區食品公投及台南的慰安婦少女像，認為在野黨藉此破壞台日關係。

謝代表指台灣的最大在野黨為「中國政黨」，暗喻中國國民黨對國家的背叛，徒加深藍綠對立，無助團結，與總統的談話精神背道而馳。此外，將目前台日關係停滯不前歸因於在野黨的扯後腿，實為打稻草人式的批判，難掩兩岸關係及對日外交的失策，此無助於台日關係的突破。

其實，在兩岸具互信基礎下，台日關係與日中關係可並行不悖。此可證諸馬前總統主政時，台灣並未成日中關係的問題，彼時我方與北京及東京皆交好，此成果非因犧牲台灣的漁民權益、國人的食安及慰安婦阿嬤的歷史正義所獲致，而是在現實的國際政治中，「避險」（hedging）策略的奏效，更何況漁權、食安與慰安婦問題不僅無涉統獨，更可成為台灣全民的最佳凝聚，不應成為謝代表指控在野黨忠誠的罪狀。

此外，日中關係的改善為雙方自身國家利益的決斷，亦非謝長廷意指之「台灣內部的中國政黨」所能推波助瀾。在兩岸關係不睦之際，台日關係升溫無異為日中關係的成本，在安倍首相謀求日中關係改善時，台日關係難以如馬政府時期及蔡總統剛上任時，大步向前。

因此，委曲求全無助台日關係，徒損我方的國家利益，當年被迫成為日軍性奴隸的台灣阿嬤無須為台日關係友好噤聲不語，而國人為確保食安的公投亦非「反日」情緒的集結。

誠然，日本核災區食品輸台解禁為台日關係中須面對的問題。在香港解禁後，大陸亦與日本組成工作小組檢討解禁，此或許可在今秋安倍首相訪陸時解決。

謝代表對此感到時間壓力及憂心「核食問題」對台日關係的負面影響可以理解，但不應責備國民黨推動公投，反而應將之視為解決此問題的契機，因日本可藉公投直接面對台灣民意對核災區食品的質疑，爭取消費者的信任。

日本的外交意向調查顯示，台灣對日本的友善遠遠超過大陸，民進黨及國民黨不分執政、在野皆重視對日關係為不爭的事實，謝代表指控在野黨「破壞台日友誼，孤立台灣」乃言過其實，仍為內政藍綠之爭戰線的延長，非有效對日外交之舉。

台日關係應為「無色」，僅為極大化台灣的利益，擺正台日歷史關係的扭曲。謝長廷不應越俎代庖為日本核災區食品說項，數落國民黨，否則難杜網民戲稱其為「助日代表」的悠悠之口。

（作者為輔仁大學日文系教授）

(中國時報)