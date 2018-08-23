2018年08月23日 04:10 中國時報 謝錦芳

台灣許多公共建設或計畫遇到民眾抗爭，常不了了之。在日本，知名策展人北川富朗想透過藝術來活化偏鄉，最初遭當地村民強烈反對，他舉行超過2000場說明會，排除萬難開辦大地藝術祭，如今吸引逾51萬人次參訪，成為全球最大規模的藝術祭之一。藝術祭自2000年起每3年舉辦，當年的反對者變成熱情鐵粉，印證了藝術的神奇魔力。

十日町市人口約5萬多，這兒原是日本和服最大產地，也是越光米的故鄉。8月初來到十日町市，中午過後，走出火車站，原以為應是熱鬧滾滾的大街，一路上卻靜悄悄，晚上8時過後，街上店家打烊，更加安靜了。

每到藝術祭，越後妻有地區每天湧入上萬人次旅客，帶來人潮與消費。在偏鄉，大眾運輸是一個重點。主辦單位規畫一日遊精選導覽路線，也有半日遊短程路線。車上導覽人員以日語為主，由於多數是外國旅客，年輕導覽人員打開iPad翻譯軟體，把日語翻成英語，再朗讀出來，也有旅客協力翻譯，發揮山村窮則變、變則通的精神。

藝術祭期間，許多台灣年輕人來此擔任志工，他們在展前幫忙藝術家創作，展覽期間擔任解說員，幾乎每個藝術站都可遇見台灣來的志工。就讀企管研究所的林同學指著廣場上的藝術品說，她幫忙完成這個作品，非常有成就感。學設計的曹同學說，來到這兒體驗鄉居生活，同時接觸世界級藝術家和作品，很有收穫。

周三許多餐廳休息，好不容易找到火車站旁小巷裡的松乃壽司照常營業。老闆小林文彥熱情招呼客人坐在吧台，這家店原由他的父親經營，父親年紀大了，現在由他接手，有8成顧客是外國觀光客。說著流利英語的小林對藝術祭非常支持，他主動提供協助，還有藝術家送他藝術作品留念。

北川富朗22年前籌備大地藝術祭時，十日町市許多村民反對，連觀光協會也反對，認為行不通。在北川心中，藝術是發現、學習、交流與協同合作，要改變沒落的偏鄉，必須加入新元素，藝術是媒介，越多不同國家的人參與越好。由志工組成的小蛇隊是大地藝術祭有別於其他藝術祭的重要因素，如今似乎發生了化學變化，近年不少年輕人移居鄉村，帶來了希望。

越後妻有一年之中有一半時間大雪紛飛，積雪高達3公尺以上，這樣艱苦的環境孕育當地居民絕處逢生的精神。從大地藝術祭的成功經驗，北川陸續策畫瀨戶內、北阿爾卑斯與奧能登藝術祭，其中，瀨戶內藝術祭吸引百萬以上人潮參訪，把世界帶入偏鄉。藝術的力量把反對者變成忠實鐵粉，如今許多村民主動出來擔任志工，成為最佳推銷員，創造了奇蹟，這對台灣偏鄉具有相當的啟發。

(中國時報)