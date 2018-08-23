延禧色彩學 義大利軋中國風

2018年08月23日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

宮鬥劇《延禧攻略》在兩岸掀起追劇熱，日前創下單日播放量5.3億的紀錄，海外瀏覽人次也已飆破30億，劇中所呈現的視覺美感，被譽為「美學教育片」；有趣的是，其服裝色系被形容有義大利「莫蘭迪色」之風，但水墨畫家則指出，劇中的「顏色攻略」其實出自中國傳統水墨。

台北市中華書畫藝術學會理事長潘淑梅表示，《延禧攻略》中不難看出傳統畫重彩繪畫對石青、朱砂等色的運用；元智大學人文社會學院講座教授沈禎則指出，此劇用色彩來詮釋人物特色，在美學上雖不新鮮，但確實是創意之舉，值得肯定。

《延禧攻略》服裝色彩一改過去宮廷劇高飽和度的豔麗感，而以沉穩、舒緩優雅的和諧色系取代，許多人分析指出這樣的色調參考的是義大利畫家喬治‧莫蘭迪的配色，俗稱「高級灰」或「莫蘭迪色」，特色在於色彩中的灰色調，使色塊在畫面中有相互制約、平衡感，而有舒緩雅致的平和效果。

顏色攻略 其來有自

潘淑梅指出，其實唐代發展出青綠的重彩繪畫，就把色彩運用和表現極力發揮，金碧青綠畫法是在絹本上用覆蓋性較強的礦物石青、石綠、石黃、朱砂等顏色，用金泥在重色易晦暗處勾提，使視覺效果鮮明，從《延禧攻略》中便不難看到如石青、朱砂等傳統用色。

此外，相較於莫蘭迪色，《延禧攻略》裡中彩度、低明度的配色，並非盡如前者調入亮灰色，而是調和較沉穩的墨色調以展現權貴奢華感，這樣的配色其實本已是傳統中式色彩學密碼。

一改過去宮廷豔麗感

如國畫中常見的「蟹青」和「月白」配色，往往就用以表現高雅、詩意、沉穩、靜默的主題，如劇中主角魏瓔珞在長春宮擔任皇后身邊大宮女時，受調教而顯現氣質的裝扮。

又如石青、花青、雄黃、藤黃，在劇中往往是帝、后的服飾色系，沈禎表示，石青、花青色向來具貴族氣息，多由礦石中取得，既是取得不易亦是要價不斐，因此早期也是有錢有權者才穿得起；銘黃亦是帝王專用色，雖各朝代對於色彩搭配各有偏愛，但皇室、帝王的專屬色多半不變。

(中國時報)