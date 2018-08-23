明星節度使 幫你戒除遊戲癮

風神寶寶兒童劇團作品《明星節度使》，晴空小侍郎和貓族少女烏梅，拯救遊戲成癮的小皇帝。（風神寶寶兒童劇團提供）

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中國時報
／台北報導

傳統戲曲裡的馬鞭，配上機車後照鏡，成了另類的交通工具；收妖用的彩色葫蘆，打開來變成VR眼鏡，戴上去看見大妖、小怪到處跑。這些結合傳統戲曲和現代科技兩種元素的巧思，很是吸睛，都在風神寶寶兒童劇團最新作品《明星節度使》出現，演出將在本周末於台北登場。

《明星節度使》是上一部作品《晴空小侍郎》的第二集，改編自作家哲也奇幻文學作品，團長陳昭賢表示：「這部作品大膽和小朋友談論生死，也談論保護所愛之人的勇氣，同時我們也運用了很多傳統歌仔戲的元素，讓孩子們在看戲的時候，可以聽見歌仔戲的曲調，看見歌仔戲的身段。」

《明星節度使》故事描述一名愛玩遊戲的小皇帝，為了積分和打怪，把身上所有的物品幾乎典當完畢，也和妖魔鬼怪打交道，直到皇冠要送給妖魔時，才意識到不能為了遊戲而放棄人生。上一集令大人小孩喜愛的角色晴空小侍郎，以及這集新增的角色貓族少女烏梅，也會在劇中陪伴小皇帝成長。

陳昭賢表示，現代社會的孩子們大都備受寵愛，「我們想讓孩子們知道，在五光十色的年代，面對選擇時，該如何做出正確的決定，同時一旦做出決定，也要有為自己人生負責的認知。」

值得一提的是，整座舞台設計成一個虛擬的遊戲世界，必須破了一關，才能邁向下一關，小皇帝破了遊戲的關卡，也像是破解人生關卡，解決遊戲成癮問題，往積極正面的人生前進。《明星節度使》將於8月25日至26日在台北台灣戲曲中心演出。

(中國時報)

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