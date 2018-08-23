滿清女人 其實率性少心機

2018年08月23日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

《延禧攻略》、《如懿傳》接續上演，在兩岸再掀宮鬥劇熱潮，身為富察氏後人的八旗文化總編輯富察指出，雖然台灣對於清宮劇的推動功勞最大，但至今兩岸清宮劇仍失之於獵奇心態和醬缸文化，雖然器物、打扮近年已日益嚴謹，但「內在氣質沒呈現，還是流於以漢窺滿。」

富察指出，相較之下韓國電影《弓箭之戰》（陸譯《最終兵器：弓》雖以韓國視角，視滿族為侵略者，但至少在語言系統上是符合史實的，富察表示，即便是清後宮，康乾時期的語言仍是滿語，「即使到了晚清，如末代皇帝傅儀仍是會講滿語的。」且滿洲宮廷選后，不看美貌看賢能，以《延禧攻略》中乾隆的富察皇后為例，乃是雍正帝在其伴讀，李榮保的府第中相中，認為這一女子才能保障一個建功立業的皇帝，以及維繫後宮秩序。

「滿洲女人率性而少心機。」相較於宮鬥劇情，富察指清後宮其實更多的是秩序分明，「很難成為勵志或職場上位教材！」且不論是乾隆之母鈕鈷祿氏，或是富察皇后、繼后烏拉那拉，都不是大門不出二門不邁，反而時不時要陪乾隆出巡，騎馬、坐轎，動輒2、3個月的行程，身體素質也都不差，並非養在後宮弱不禁風。

此外，滿洲男性尚武，以富察家族而言，男子多是宮廷侍衛起家，要步步高昇靠的絕非外戚關係，而是征戰沙場、建功立業。以傅恆而言，一生沒時間和女人卿卿我我，幾乎都在帝國邊疆連續作戰，最後是在緬甸染病，返京後半年內便亡故。傅恆之子福康安曾來台平定林爽文事件，後又平定廓爾喀及苗變，最終因積勞成疾，病逝軍中；傅恆之侄明瑞，曾平定回亂，在進軍緬甸時因兵敗自縊身亡，乾隆還敕建「旌勇祠」並親臨致祭。

(中國時報)