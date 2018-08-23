從影60年 音樂會向李行致敬

2018年08月23日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

明年是「台灣電影教父」李行90大壽，從今年開始不但有國家電影中心為李行拍攝紀錄片，台北市立國樂團也將舉行「行影如歌─李行導演電影音樂會」，用影像結合音樂的電影音樂會向李行致敬。

李行表示，能夠在90歲前一年有這場音樂會，「非常感謝」。他很感謝楊貴媚願意開嗓獻唱，演唱《海鷗飛處》的老牌歌手吳秀珠，加上當年《小城故事》男主角鍾鎮濤，港台影歌星及實力派歌手齊聚一堂，帶領觀眾回味1960至1980年代的美好回憶。

今年也是李行拍攝平生第一部電影處女作《王哥柳哥遊台灣》60周年紀念，當年這部電影以兩個台灣人到台灣各地遊歷的情節，轟動海內外，也讓來自上海的李行開展了導演生涯。台灣大學音樂研究所教授沈冬認為，這部電影現在看來，「就是一群外省人愛上台灣的故事，在李行的鏡頭裡，看見台灣各地風光的美好，對於民國50年代的人們來說，台灣就是大家心中的桃花源。」

沈冬表示，台灣的流行音樂大家只記得校園民歌，其實在民歌之前，台灣早就有自己的流行歌曲，而且影響東南亞，「當時台灣社會不但流行歌曲成功，也結合電影發行上映成為一個非常堅實的文創產業鏈，李行導演在其中扮演了非常重要的角色。」

台北市立國樂團團長鄭立彬表示，這次要將這些作品改編成國樂團版本，希望能夠讓國樂成為流行音樂古典化的一份子，這也是台灣的國樂團首次以專場電影作品舉辦音樂會，值得期待。

「行影如歌─李行導演電影音樂會」於9月29日、30日舉行，台北國際會議中心大會堂演出。

(中國時報)