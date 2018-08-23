難倒日本達人的鎖 老師傅搞定

2018年08月23日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

高手在民間！宜蘭縣冬山鄉公所有百年歷史、重達300公斤的保險櫃，但沒人能解開櫃中之謎，就連日本有「沒有解不開的鎖」之譽的開鎖達人也挑戰失敗，22日68歲老師傅吳坤浩以超越日本達人的解鎖技巧，1小時內就順利開鎖，讓人一窺塵封多年的祕密，讓他成為另類的台灣之光。

保險櫃以日文片假名作為密碼鎖，有一處鑰匙孔，4年前鄉公所搬遷至新址時發現，但密碼、鑰匙早已不在，日本電視台獲知訊息後播出新聞，日本開鎖達人特別跨海來台挑戰，但仍抱憾而歸。

「連日本達人都難倒，誰能開啟？保險櫃內有什麼？」冬山鄉長謝燦輝決定將開鎖獎金調高到1.5萬元，昨在台北市通化街從事金庫開鎖、故障處理的68歲老師傅吳坤浩前來挑戰。

吳坤浩先用工具撥動鑰匙孔，判定保險櫃有上鑰匙鎖，遂決定先將心力放在鑰匙鎖，以40分鐘打開後，再解片假名密碼鎖，憑藉多年經驗，不消10分鐘吳坤浩破解成功，再開啟保險櫃裡的內鎖，全程不到1小時，精湛的技術讓公所員工大開眼界！保險櫃裡有3層木櫃，有日據時代的儲金通帳、1949年發行的愛國公債，以及土地權狀等文件，鄉公所將擇日鑑定後保存。

為什麼開鎖達人打不開？吳坤浩直言，日本人忽略鑰匙鎖。他說，日本人花了3天在號碼排列組合，「一定有排到（指解開密碼鎖）！」但即便解開，沒打開鑰匙鎖也是開不了保險櫃。

吳坤浩說，他有38年開鎖經驗，挑戰過各式各樣的鎖，最難曾開過3天，鄉公所保險櫃的密碼鎖複雜度比現今簡單，日本人開不了的保險櫃，「對我來說，不難」。

他說，很多找他開鎖的客戶，是習慣用鑰匙開鎖，但小孩子不小心或擦拭時撥動密碼鎖，又忘記密碼，就得找他解鎖，解鎖價碼從數千到數萬元都有。

(中國時報)