第7屆伊林璀璨之星－李制益瘦身15公斤奪總冠

璀璨之星昨舉行總決賽，女模組季軍楊晨（左起）、男模季軍周安德、男模冠軍李制益、女模冠軍蕭珮瑩、男模亞軍周子逸與伊林董事總經理陳婉若（中）合影。

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中國時報
報導、陳家祥（銘傳新聞實習生）
璀璨之星總決賽本土嘻哈天團玖壹壹受邀表演，為參賽者打氣加油。（盧禕祺攝）
演藝組冠軍陳宏聖大唱嘻哈歌曲表現亮眼。（盧禕祺攝）
台巴混血兒李制益奪下總冠軍，最想帶爸媽去日本玩。（盧禕祺攝）
女模冠軍蕭珮瑩第一次參加選秀，得知要穿比基尼走台步，感到很害羞。（盧禕祺攝）

第7屆Eelin Star璀璨之星22日進行總決賽，伊林娛樂董事總經理陳婉若帶領旗下藝人、名模共襄盛舉，本土嘻哈天團玖壹壹、BCW也上台表演多首歌曲，化解緊張氣氛。今年除演藝組、模特兒組外，也新增花漾少男少女組，參賽者歷經3個多月培訓與評選過程，選出52位參賽者進入總決賽，最後由演藝組陳宏聖、花漾少男少女組許婷汝、黃文廷，及男女模特兒組李制益、蕭珮瑩分奪得各組冠軍，其中台巴混血的李制益更奪下總冠軍。

李制益為參加比賽，從92公斤瘦到77公斤，靠健身與飲食控制4個月內瘦了15公斤，從陳婉若手上接獲獎盃時他表示，培訓期間大家從陌生到相識扶持，今天雖然拿下冠軍，但他有氣度地認為：「這個獎是屬於男模組全體共有。」

蕭珮瑩從沒受過專業模特兒訓練，培訓期間不僅要穿上10公分高跟鞋，還得穿性感比基尼走台步，她每天穿著高跟鞋在家苦練，練到腳後跟都磨破皮，苦練成果終擊敗勁敵拿下女模組冠軍，讓她感到很興奮。

黃文廷即興翻跟斗

年僅18歲的花漾少男冠軍黃文廷，笑容、長相酷似蔡凡熙，擅長武術的他，其實肢體語言很僵硬，為奪冠而苦學舞蹈，比賽前一晚還緊張到失眠，但他告訴自己不要想太多，昨在台上跳舞時展現自己苦練成果時，還即興的在評審前大翻跟斗，讓他奪下花漾少男組冠軍。

許婷汝以甜美笑容一舉拿下「Racing Girl」、「iM短影」以及花漾少女組冠軍3個獎項，當評審宣布冠軍名單時，她因已奪下2獎，一度以為「冠軍一定是別人」，所以當陳婉若宣布冠軍是自己時，她開心到以為是弄錯了：「心情緊張到像是洗三溫暖！」

陳宏聖彩排頻忘詞

演藝組冠軍的陳宏聖，今年剛升上高三，為了總決賽培訓，特地從台南北上在青年旅社住了2個星期。他原本只會跳舞，培訓期間公司找老師教他唱歌，但一直到比賽前一刻的彩排他都還會忘詞，賽前他告訴自己「這是表演不是比賽」，成功卸下緊張心情，輕鬆唱完嘻哈歌曲〈Turn up〉拿下好成績。（相關新聞刊B4）

(中國時報)

陳婉若誇花漾新星閃亮

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