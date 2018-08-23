陳婉若誇花漾新星閃亮

2018年08月23日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

花漾少男少女組冠軍黃文廷（左）、許婷汝分奪下男女冠軍。（盧禕祺攝）

第7屆Eelin Star璀璨之星22日進行總決賽，由伊林娛樂董事總經理陳婉若、喜歡唱片總經理陳子鴻、戲劇男神溫昇豪、性感人妻賴琳恩等人擔任評審。陳婉若賽後受訪時表示，總冠軍李制益比賽初期外型還有點圓圓的，但他非常用心努力，每天自己準備蔬菜便當、勤上健身房，加強自主練習，不管是外型、能力或態度都非常好。

璀璨之星連續3年的總冠軍金凱德、王畯壕、李制益都是混血兒，陳婉若說這純粹巧合，舞台上誰最亮眼就出線。她誇讚今年模特兒組和花漾少男少女組很多一看就是一顆星，除了各組前3名會簽約之外，其他有潛力的參賽者也會陸續接觸，像當年劉以豪也並非名列前茅，現在反而闖出很好的成績。

陳婉若之前就對參賽者說過，不管得不得名，這都是一個非常勵志、尋夢的夏天，連她自己每年參加，也都好像重新看到一些力量，「這些年輕人這麼努力在這行業尋找一個機會，伊林也是每年都在重新找尋在這行業好好持續下去的力量。」

陳子鴻表示，演藝組水平整體來說還ok，但確實沒出現令他有驚豔感的參賽者，但花漾少男少女組有好幾個都很不錯，他已請公司的人去聯繫，準備與幾位參賽者進一步洽談。賴琳恩從彩排時就默默觀察參賽者，但也建議得失心不要太重，重點在參賽過程。

第3度擔任璀璨之星評審的溫昇豪，當年也是從模特兒選秀比賽出道，但他說正因如此，他不喜歡手操生殺大權的感覺，走的是佛系評審路線，「我都是給很高分，每個人都7、8分以上，畢竟上舞台就已經需要勇氣，現在看起來沒那麼出色的，也不確定3、5年後會怎樣。就像我以前也很不被看好啊！」

(中國時報)