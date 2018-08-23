蔡淑臻忍腳痛挺璀璨之星

2018年08月23日 04:10 中國時報 林淑娟 、 洪秀瑛 報導

陳敬宣(左起)、楊鎮、金凱德伊林娛樂旗下藝人力挺璀璨之星總決賽，為參賽者加油打氣。（盧禕祺攝）

王麗雅伊林娛樂旗下藝人力挺璀璨之星總決賽，為參賽者加油打氣。（盧禕祺攝）

李懿伊林娛樂旗下藝人力挺璀璨之星總決賽，為參賽者加油打氣。（盧禕祺攝）

伊林娛樂旗下藝人昨以行動力挺年度選秀盛事「伊林璀璨之星」，深受腳傷所苦2年多的蔡淑臻，在男友李沛旭陪同下，忍痛踩高跟鞋為選手打氣。蔡淑臻經長期復健和治療，現已恢復很多，最近也重回健身房，但速度強度都須仔細拿捏，也不能做負重訓練，最令她開心的是，近期已復工拍戲。

蔡淑臻說，舉凡需深蹲、她無法處理的家事，都由李沛旭代勞，例如三更半夜倒垃圾，或撿狗大便。對被封新好男人，李沛旭請大家別冠這麼沉重的詞在他身上，家就是2個人共同經營，他本來就是家裡的一分子，就該做家事，跟是不是好男人無關。

李明川帶外甥女見習

李明川昨帶姊姊的女兒劉俞廷出席，外甥女已在北京當了1年練習生，他從第4屆璀璨就想替她報名，可是每年都沒趕上，今年她去西班牙當交換學生又錯過海選，「今天就先帶她來見習，明年希望可以報名」！

王麗雅備考瑜伽證照

安妮昨穿泳裝走秀非常緊張，她說18歲曾在日本走秀，當時沒想那麼多，但現在就覺得要有更好表現。為了昨天的走秀，她前一晚少吃，當天早上喝一杯黑咖啡消水腫，出門前再做幾次深蹲維持體態。

已有基礎體適能、TRX、基礎瑜伽教練證照的王麗雅，最近忙著準備第三階段的瑜伽師資課程上，今天將進行筆試，9月還有術科教學口試，盼能未來能更有條理地推廣運動的好處。

(中國時報)