老蕭林宥嘉 意見不合先打再說

2018年08月23日 04:10 中國時報 報導林彥君、實習記者林依萱（師範大學實習生）

蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉（Yoga）擔任歌唱選秀節目《聲林之王》導師，22日的記者會上Yoga幽默說，若參賽者態度不好，會打電話向他們的父母告狀；老蕭則表示不會毒舌評論，而是以「我覺得怪怪的」來委婉建議，但若和林宥嘉意見相左，他開玩笑說：「會打一架再說！」

老蕭和Yoga兩人的歌曲都膾炙人口，但老蕭直言在比賽中聽到別人唱他的歌「會替他緊張」，認為自己的歌較適合在PUB演唱，Yoga則說會以第三者的角度聆聽參賽者唱他的歌，「但是如果是朋友在KTV唱我的歌，我會很尷尬」。

Yoga當爸怕扯後腳

他們都曾參與《超級星光大道》第1季，老蕭表示當初有報名第2季，連清唱、自我介紹影片都錄了，最後卻被找去踢館，「很遺憾不能跟宥嘉一樣參加整季比賽」。Yoga的老婆丁文琪7月底生下兒子「酷比」，升格新手爸爸的他認為還有很多需要學習，「但最辛苦的還是媽媽，爸爸盡量不要扯媽媽後腿。」

《聲林之王》還請到楊丞琳、A-Lin、信、飛、范曉萱、徐佳瑩等擔任飛行導師，報名人數逾4000人，最後將選出110人進入決賽，由觀眾票選出最喜歡的參賽者。節目預計10月12日於ETtoday新聞雲APP（21:00-23:00）首播，10月14日於台視無線頻道（20:00-22:00）、 中天綜合台（22:00-00:00）播出。

(中國時報)